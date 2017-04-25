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Президент "Урала": конечно, мы не будем добиваться пожизненной дисквалификации Еськова

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не будет добиваться пожизненной дисквалификации Алексея Еськова. Арбитр удалил троих екатеринбуржцев в матче 24-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:2).

"Мои слова о пожизненной дисквалификации? Конечно, это были эмоции. Будет разбираться КДК, РФС. Любое наказание Еськова мы примем. Не будет такого, что пожизненное - и все.

Еськов – опытный арбитр, он умеет судить. Но в наших играх он уже во второй раз допускает серьезные ошибки. Не знаю, почему", - цитирует Иванова "СЭ".
Теги: Урал Еськов
Сегодня, 08:46
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8
(4)
№8 Написал: trent (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
жаль, а надо было бы пожизненно, чтобы другим неповадно было...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№7 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Цитата: ssskkkbbb
Человек, на которого идут нападки имеет право высказаться в свою защиту иобъяснить свои решения и поступки.
Никто не спорит, просто коряво получилось, на мой взгляд)


Коряво - это когда наши футболисты попадают в европу, и на 5 минуте уже на карточках..."а нас так не судят в чемпионате", по этому у нас лучшие Еськовы и Вердлумы, Березуцкие и т.д. а нападающие битые - перебитые. А в евротурнирах Березуцкие - никто, боятся касаться нападающих, т.к. по привычке людей в больницы отправляют, но там на это глаза не закрывают.

Фамилии можете свои подставить.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№6 Написал: junga Сочи (Сегодня, 09:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А не думал пожизнено дисквалифицировать Пава, тот просто подставил команду на 2 важных игры и еще Еськова подставил по сути. Все прицепились к 3м удалениям, мол так не бывает и это заряженый судейка. А то что 1 удаление виноват только игрок скромно умалчивает. А Емельянов зная что висит на карте мог бы и не лезть на Дзюбу, тем более после гола. Так что удаление можно только одно обсуждать, и то что там карточка 50:50, нет такого правила давно что кто первый на мяче тот и прав, есть опасная игра, если она была то судья моожет желтую показать, так что уймитесь уже костоломы, решили как в ФНЛ сыграть на фолах вот и получили результат. Играли бы чисто и никто бы никого не удалял.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:35) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ssskkkbbb
Человек, на которого идут нападки имеет право высказаться в свою защиту иобъяснить свои решения и поступки.

Никто не спорит, просто коряво получилось, на мой взгляд)
Цитата: ssskkkbbb
Когда человек не хочет что то увидеть то и не увидит.

Конечно, это тоже нельзя исключать, но там реально видео не похожи. Там люди на ведении мяча,а в них влетают в подкатах и вырывают мяч, что называется, с ногами.
Цитата: ssskkkbbb
Для меня очень показателен эпизод, когда Данни третий раз кресты выбили, сколько отчаяния и горя было в его глазах...... Как легко костолом может перевернуть жизнь человека одним взмахом ноги.

Ну знаешь, от этого никто не застрахован, у нас так же Тарасов трижды кресты рвал и тоже столкновения ну точно не на такую травму были. А Ибрагимович как сломался недавно? Дело случая. Футбол хоть все же контактный вид спорта и случиться может всякое.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 09:21) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Еськов там рот открыл)


Человек, на которого идут нападки имеет право высказаться в свою защиту иобъяснить свои решения и поступки.
Цитата: PanoV
Видео. которые он выложил, типо аналог, на что УЕФА требует обратить внимание и за что им снижают оценки, если они это не фиксируют, по мне так не похожи на его случай)

Когда человек не хочет что то увидеть то и не увидит. Для меня очень показателен эпизод, когда Данни третий раз кресты выбили, сколько отчаяния и горя было в его глазах...... Как легко костолом может перевернуть жизнь человека одним взмахом ноги.



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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: boris.grecmak
Вот Локо засудили конкретно: дали пермякам зибить два сомнительных гола... А Еськов бандитов из Урала по делу удалял...

Согласен) И я второй день на сайте жду новостей про этого Иванова) Но уже второй день все разговоры про Еськова, приходится разогреваться на нем)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 09:10) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: PanoV
Еськов там рот открыл)
Даже не знаю) Видео. которые он выложил, типо аналог, на что УЕФА требует обратить внимание и за что им снижают оценки, если они это не фиксируют, по мне так не похожи на его случай)

Вот Локо засудили конкретно: дали пермякам зибить два сомнительных гола... А Еськов бандитов из Урала по делу удалял...
Регистрация: 1.02.2012
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 08:54) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Еськов там рот открыл)
Даже не знаю) Видео. которые он выложил, типо аналог, на что УЕФА требует обратить внимание и за что им снижают оценки, если они это не фиксируют, по мне так не похожи на его случай)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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