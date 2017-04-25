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СМИ: "МЮ" готов вести переговоры с "Реалом" по продаже Давида де Хеа

Руководство "Манчестер Юнайтед" готово вести переговоры с мадридским "Реалом" относительно трансфера голкипера английского клуба Давида де Хеа, передает "Газета.ru" со ссылкой на Onda Cero.

Сообщается, что манкунианцы уже оповестили руководство "сливочных" относительно своего решения, через агента Жорже Мендеша.

Де Хеа согласен на переход в "Реал", однако остается открытым вопрос зарплаты игрока. В "Манчестере" голкипер получает €12 млн в год. "Реал", в свою очередь, не готов платить футболисту такие деньги, чтобы избежать нежелательное волнение в команде.
Теги: Манчестер Юнайтед Реал де Хеа
Сегодня, 08:53
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