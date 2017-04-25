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Президент "Урала": уверен, Мутко разберется с судьями

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что надеется на помощь главы РФС Виталия Мутко в вопросе с судьями.

"Я уверен, что Виталий Мутко разберется с судьями. Он совсем недавно вернулся в РФС. Я просто несколько раз видел, что он сердцем любит футбол.

Однажды он приезжал к нам с визитом в Екатеринбург, заходил в манеж. После совещания по чемпионату мира он увидел, что команда тренируется. Ему обязательно нужно было зайти в раздевалку, посмотреть на команду. И это не только в Екатеринбурге, и в других городах.

Человек, который любит футбол, всегда будет за чистый футбол. Я думаю, он разберется с судейским корпусом", - цитирует Иванова "СЭ".
Теги: Урал Мутко
Сегодня, 08:58
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(0)
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:59) #
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Напрямую предложил Виталию Леонтьевтчу оказать помощь с судейством. Будем ждать очередной концерт с участием Урала.

PanoV,
Человек-рентген.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 09:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Чет он стелится, такой поклалистый стал. Наверное точно ротик прикрыли.Ттьфу мля
Регистрация: 5.10.2011
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Я просто несколько раз видел, что он сердцем любит футбол

Это как? Заходил - видел, извинялся - уходил? Я попозже зайду, Виталий Леонтьевич...


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 09:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мутко недавно собирал судей,и после этого пошёл беспредел,и это только начало концовки чемпионата!
Регистрация: 2.08.2015
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 09:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Походу кто то сверху порекомендовал закрыть уже свой рот.


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Регистрация: 17.04.2017
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