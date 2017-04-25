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Валерий Карпин - Василию Уткину: ты решил проверить меня на мужика? Мы сыграем с вами
Один из ведущих на телеканале реалити-шоу "Кто хочет стать легионером" Валерий Карпин, ответил телекомментатору Василию Уткину, который ранее вызвал на матч подопечных Сергея Юрана и Карпина.
Напомним, ранее сообщалось, что Уткин будет сотрудничать с командой "Эгриси" из ЛФЛ.
"Василий, приветствую тебя! Не очень понял твоё видеообращение. Первое — мы с тобой встречались 5-6 дней назад, ты сам говорил, что вы поздно обратились и не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Второе — мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика? Тоже не очень понятно.
У нас игра 26-го и 28-го, поэтому сыграть с вами в эти даты не получается. Но думаю, что мы примем всё равно ваше предложение, сыграем с вами. Не знаю когда, с тобой свяжутся. Но если мы вдруг выиграем, то ты тогда должен сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что Уткин будет сотрудничать с командой "Эгриси" из ЛФЛ.
"Василий, приветствую тебя! Не очень понял твоё видеообращение. Первое — мы с тобой встречались 5-6 дней назад, ты сам говорил, что вы поздно обратились и не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Второе — мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика? Тоже не очень понятно.
У нас игра 26-го и 28-го, поэтому сыграть с вами в эти даты не получается. Но думаю, что мы примем всё равно ваше предложение, сыграем с вами. Не знаю когда, с тобой свяжутся. Но если мы вдруг выиграем, то ты тогда должен сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов", - цитирует Карпина "Чемпионат".
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