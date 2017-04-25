Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин - Василию Уткину: ты решил проверить меня на мужика? Мы сыграем с вами

Один из ведущих на телеканале реалити-шоу "Кто хочет стать легионером" Валерий Карпин, ответил телекомментатору Василию Уткину, который ранее вызвал на матч подопечных Сергея Юрана и Карпина.

Напомним, ранее сообщалось, что Уткин будет сотрудничать с командой "Эгриси" из ЛФЛ.

"Василий, приветствую тебя! Не очень понял твоё видеообращение. Первое — мы с тобой встречались 5-6 дней назад, ты сам говорил, что вы поздно обратились и не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Второе — мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика? Тоже не очень понятно.

У нас игра 26-го и 28-го, поэтому сыграть с вами в эти даты не получается. Но думаю, что мы примем всё равно ваше предложение, сыграем с вами. Не знаю когда, с тобой свяжутся. Но если мы вдруг выиграем, то ты тогда должен сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Теги: Карпин Уткин
Сегодня, 09:21
Напечатать
11
(6)
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
Пытался найти эту загадочную команду Уткина. В 3 лиге её нет, в первенстве Московской области тоже. Да и сезон только стартовал 1-2 тура прошло. Откуда 14 побед в 15 матчах?
Думаю, может это 8*8 или какой другой вид футбола.


Сходи сюда :
Эгриси


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№10 Написал: Nikolay (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (0)
online

васек береза ты че умничаишь волеболис хренов только умеешь языком чесать да руками забивать и за тебя игорек страдает защитник хренов когда проииграли зениту за суперкубок ты обгадил егорава с ног до головы позорник как баба когда проиграешь ищесь крайнего,
Регистрация: 20.03.2017
№9 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Факел»
Пытался найти эту загадочную команду Уткина. В 3 лиге её нет, в первенстве Московской области тоже. Да и сезон только стартовал 1-2 тура прошло. Откуда 14 побед в 15 матчах?
Думаю, может это 8*8 или какой другой вид футбола.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№8 Написал: mal_rus (Сегодня, 10:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: ajax101
Я бы посмотрел... даже за деньги.

на это и расчет, Канделаки делает фин ушами...подожди еще по телику покажут вместо чемпионата..
Регистрация: 21.03.2017
№7 Написал: trent (Сегодня, 10:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
васятка какой то куйнёй занялся...реклама однако... smile


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 09:48) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Не понимаю, Уткин уже собрал команду, или он сам с друганами хочет порвать "легионеров", ребята уже давно тренируются, а про Васин проект первый раз слышу


МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Известный телекомментатор Василий Уткин сообщил агентству "Р-Спорт" о том, что будет сотрудничать с командой "Эгриси", выступающей в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

Ранее Уткин в своем аккаунте в Instagram опубликовал видеоролик с выступлением футбольной команды, который он подписал следующим образом: "Это наша команда. Это "Эгриси".

"Это команда "Эгриси", которая выступает в ЛФЛ, - сказал Уткин по телефону. - В последних 15 матчах она одержала 14 побед. У нас хорошая команда. Сотрудничаю с ней давно, но пока еще не знаком с футболистами, потому что считаю, что это должно быть частью всей истории. Теперь буду сотрудничать с ней в роли условного президента клуба. Условного, потому что должности такой нет - у клуба нет юрлица. Буду просто помогать ребятам в том, чтобы они могли просто играть в футбол".

"Это не проект - это история, на которой я не собираюсь зарабатывать. Это история, на которую я собираюсь тратить. У нас нет ни действующих, ни бывших профессиональных футболистов - просто молодые парни, которые собрались, чтобы играть вместе. Собрал эту команду мой хороший друг Лаша Бахсолиани", - добавил собеседник агентства.

По словам Уткина, "возможно, у ребят и есть цель пробиться в высшие дивизионы". "Я не знаю. Я с ними близко не знаком. Я могу содержать эту команду посредством рассказа о ней. У кого-то есть частный бизнес, кто-то сам богатый человек, кто-то скидывается, чтобы вместе играть. А я могу содержать команду за счет своей медийности - собираюсь о ней рассказывать. У нас не растет интерес к чемпионату России по футболу. Он, увы, падает. В дворовом футболе в Москве в разных лигах играет больше тысячи команд, и это число растет", - отметил Уткин.

"И этому надо помогать, - продолжил Уткин. - Но я не меценат. Я человек не богатый, даже зажиточным себя не назвал бы. Я скорее человек предприимчивый. При этом мне хотелось всегда иметь свою футбольную команду...


Утяра присела на хвост чужой команде, не собираясь в неё ничего вкладывать, и теперь пытается пиариться за счёт опять же чужой команды/проекта Карпина. Хитрая жирная утяра. smirk


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№5 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 09:47) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пиарят проект. Шоу которое потом лопнет из за ненадобности или денег.


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:43) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел... даже за деньги.
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Уткин занялся какой-то ерундой.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
junga,
Он вчера ее собрал бубнов за капитана joy joy
Регистрация: 26.09.2006
№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 09:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю, Уткин уже собрал команду, или он сам с друганами хочет порвать "легионеров", ребята уже давно тренируются, а про Васин проект первый раз слышу


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.