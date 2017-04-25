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СМИ: Массимо Каррера хочет купить в "Спартак" 5-6 игроков на сумму в 30 млн евро

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера летом намерен усилить состав несколькими футболистами, передает "СЭ".

Сообщается, что итальянский специалист попросит руководство приобрести пять-шесть исполнителей в стартовый состав для успешного выступления команды в Лиге чемпионов. По информации издания, речь идет о трех защитниках, атакующем игроке на случай ухода Промеса и центральном полузащитнике.

Также ожидается, что "Спартак" покинут один иностранный центральный защитник (Боккетти или Таски), правый защитник (Ещенко или Тигиев) и арендованный у "Лацио" Маурисио. Решение по форварду Луису Адриано будет принято в зависимости от его физических кондиций и выступления игрока в конце сезона.

Отмечается, что руководство "Спартака" может выделить около 30 миллионов евро на летнее усиление состава.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:45
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16
(6)
№16 Написал: Батька (Сегодня, 11:11) #
  • +1
  •  (1)
online

Сейчас до последней минуты трансферного окна будут писать про 30, 50 и даже 100 миллионов .... Более 100 футболистов припишут к Спартаку ... и так далее !!

В общем уши развесили и верим ))
Регистрация: 9.09.2016
№15 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:11) #
  • -1
  •  (1)

Сечас перед Каррерой встанет конкретная проблема с лимитом. В РФПЛ большинство купленных будут терять форму на скамейке запасных. Пример Зенита налицо. Ну я думаю Никита Павлович эту проблему поможет решить. Вопрос тогда почему в прошлом году не решили эту проблему?
Регистрация: 17.04.2017
№14 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 11:11) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Red_Dragon
а разве спам себе ЛЧ обеспечил уже? пока только ЛЕ, а там подвиги свинок известны-2 матча и домой smile

Вы уже 7 лет, не можете выйти из группы : даже занять 3 место, чтобы играть, хотя бы в ГЧ. 7 лет - занимаете 4 место , тем самым позорите сами - себя. Вот где смех, да и только . С кем бы вы не играли : результат один , стабильное - Дно. Одна радость : Конифей и его вечный рекорд....

с кем мы играем и с кем вы? Легия, санкт-галлен, аек-просрать всем этим командам 3 раза подряд-позорище для ЛЮБОГО клуба РФПЛ!

Цитата: ivasi
Цитата: Red_Dragon
а разве спам себе ЛЧ обеспечил уже? пока только ЛЕ, а там подвиги свинок известны-2 матча и домой smile

про ваши подвиги легенды ходят, так что лучше моли, а не мычи laughing

Вот когда регулярно будете играть в ЛЧ, тогда и поговорим. А пока-вы всего лишь выскочки. 1/8 ЛЕ это конечно круто, но вот ПОБЕДА в ней-для вас это космос smile
Регистрация: 18.03.2017
№13 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Red_Dragon
а разве спам себе ЛЧ обеспечил уже? пока только ЛЕ, а там подвиги свинок известны-2 матча и домой smile

про ваши подвиги легенды ходят, так что лучше моли, а не мычи laughing
Регистрация: 26.08.2010
№12 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 10:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
все. Началась в сми вся эта напраслина.
В итоге один человек уйдет, один придет, за 7-8 млн
а разговоров будет опять до сентября
Регистрация: 24.11.2008
№11 Написал: _бояра_ (Сегодня, 10:23) #
  • +8
  •  (16)

Советчики Карерре, я думаю, не нужны. И особенно из стана ослобомжей.
Регистрация: 10.02.2017
№10 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:21) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
а разве спам себе ЛЧ обеспечил уже? пока только ЛЕ, а там подвиги свинок известны-2 матча и домой smile

Вы уже 7 лет, не можете выйти из группы : даже занять 3 место, чтобы играть, хотя бы в ГЧ. 7 лет - занимаете 4 место , тем самым позорите сами - себя. Вот где смех, да и только . С кем бы вы не играли : результат один , стабильное - Дно. Одна радость : Конифей и его вечный рекорд....
Регистрация: 10.01.2014
№9 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 10:10) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
а разве спам себе ЛЧ обеспечил уже? пока только ЛЕ, а там подвиги свинок известны-2 матча и домой smile

Не будем говорить о ваших подвигах и рекордах!
Регистрация: 2.08.2015
№8 Написал: зеленая оса (Сегодня, 10:10) #
  • 0
  •  (6)

Утинные истории
Регистрация: 10.03.2017
№7 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 10:03) #
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
а разве спам себе ЛЧ обеспечил уже? пока только ЛЕ, а там подвиги свинок известны-2 матча и домой smile
Регистрация: 18.03.2017
№6 Написал: Archangel г Череповец (Сегодня, 10:02) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Тигиева на продажу? Его на перспективу покупали. Кто та утка, что новость написала?
Регистрация: 20.02.2007
№5 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 10:01) #
  • 0
  •  (4)
online

Хорошая новость!


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
С учетом регулярной травмируемости Зе и Адриано и центральный нап не помешал бы.
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
30 лямов на 5 игроков?
это уселение тока тока под РФПЛ.
ЛЧ пятимиллионные игроки точно не потянут


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№2 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 09:55) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Давай сразу 11 под замену....
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 09:53) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
На ЛЧ) Вы еще не в ней.

А если серьезно, лучше один-два хороших чем пачку середнячков...
На 30 лямов много не купишь)
Регистрация: 26.09.2015
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