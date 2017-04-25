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Вратарь "Оренбурга" попросил болельщиков подержать команду на игре с "Зенитом"

Вратарь "Оренбурга" Александр Гутор попросил болельщиков поддержать команду на домашнем матче 25-го тура российской Премьер-лиги с "Зенитом".

"Ребята, приходите в среду на матч с "Зенитом" и поддержите нашу команду. В предыдущей домашней игре именно ваша поддержка помогла нам забить мяч на последней минуте "Тереку", - приводит слова Гутора официальный сайт клуба.
Теги: Оренбург
Сегодня, 10:50
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№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Договорняк отбегают


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вратарь Оренбурга натянув футболку с надписью Газпром попросил поддержать команду laughing
Плять что бы бомжы тут делали намфоруме играй Спартак 2 игры в чемпионате против команды у которой на футболке Лукойл.
А так нет... будет честная борьба smile
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всем и так все понятно. Зачем приходить на проплаченный матч? 99,9% победа Зенита. Только, что посмотреть на великих звезд Шлюбу и Ко?)))
Регистрация: 1.04.2010
№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
А что, в Оренбурге слабая посещаемость?
Регистрация: 19.03.2017
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