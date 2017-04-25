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Вратарь "Оренбурга" попросил болельщиков подержать команду на игре с "Зенитом"
Вратарь "Оренбурга" Александр Гутор попросил болельщиков поддержать команду на домашнем матче 25-го тура российской Премьер-лиги с "Зенитом".
"Ребята, приходите в среду на матч с "Зенитом" и поддержите нашу команду. В предыдущей домашней игре именно ваша поддержка помогла нам забить мяч на последней минуте "Тереку", - приводит слова Гутора официальный сайт клуба.
"Ребята, приходите в среду на матч с "Зенитом" и поддержите нашу команду. В предыдущей домашней игре именно ваша поддержка помогла нам забить мяч на последней минуте "Тереку", - приводит слова Гутора официальный сайт клуба.
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