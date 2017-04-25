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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Кайлом Уолкером

Защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер может перебраться в Манчестер, передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что 26-летним футболистом заинтересовались "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а также "Бавария".

Уолкер примет решение относительно своего будущего по окончании сезона. В сентябре прошлого года английский защитник продлил контракт до 2021 года, поэтому оформить переход будет сложно.
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Тоттенхэм
Сегодня, 10:58
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