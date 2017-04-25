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Алексей Еськов: я руководствовался рекомендациями УЕФА

Арбитр Алексей Еськов, судивший матч премьер-лиги в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Уралом", прокомментировал решение ДСИ РФС о замене на дерби ЦСКА – "Локомотив".

– В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжелая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнесся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии.

– Как вы увидели самый скандальный момент матча "Зенит" – "Урал", когда полузащитник Бикфалви пошел в стык со Смольниковым и после нарушения правил был удален?

– Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей. Моменты в этих нарезках похожие – футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп.

– То есть в оценке эпизода вы руководствовались рекомендациями УЕФА?

– Да. Момент сложный, но нас обязывают делать именно так. Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку.

– Но есть и другая трактовка – если у футболиста сначала был контакт с мячом, значит, правила не нарушены.

– Согласен, сначала действительно было сыграно в мяч. Но есть правила и видеоматериалы, на основе которых арбитры обязаны выносить вердикт.

– После финального свистка общались с коллегами? Что вам говорят о том моменте?

– Эпизод резонансный, и после матча мне даже зарубежные коллеги звонили. Многие поддержали, сказали, что я прав в оценке того момента. Еще раз повторю: рекомендации и требования УЕФА на настоящий день такие, я обязан им следовать. И это не единичный случай. Вспомните встречу Лиги Европы "Ницца" – "Краснодар". Там Гранквист тоже играл в мяч, но в результате арбитр зафиксировал нарушение правил и удалил шведа.

СЭ
Теги: Еськов
Сегодня, 12:39
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26
(20)
№27 Написал: avnik море (Сегодня, 15:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Керж задел Диканя именно в момент перепрыгивания, т.к. не хотел его задеть. А Велик двух вратарей вынес умышленно - есть видео, посмотри, если интересно...


Кого он там перепрыгивал? Он за секунду до столкновения притормозил правую ногу, чтобы СПЕЦИАЛЬНО попасть коленом в лицо.

Смотрите - https://www.youtube.com/watch
?v=UOlsBKUYDvc


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№26 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно , а где он увидел нарезку гола Ивановича, который он засчитал??? Вратарь, играет в мяч, а его, в прыжке, во вратарской площади, забивают в ворота.... Вратаря, можно заталкивать корпусом в ворота или нет? Это есть, вообще в футбольных правилах? Это такие правила - теперь на пидерском стадионе или Что Это Было? Тебе надо было посмотреть нарезку, которую опубликовал Ювентус, на 53 летие Карреры. Вот где Пособие Правил игры в футбол. Каррера играет строго в мяч и никто не свистит, и ничего не выдумывает.Потому что футбол, контактный вид спорта, где Массимо наглядно показывает, как надо играть в футбол... Играет Жестко и в Мяч и никто не свистит.... Посмотрите на игру Карреры - м.дик и опубликуйте это среди наших судей, вот тогда и судить научитесь... Продажная, мелкая душёнка...
Регистрация: 10.01.2014
№25 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
avnik,
Керж задел Диканя именно в момент перепрыгивания, т.к. не хотел его задеть. А Велик двух вратарей вынес умышленно - есть видео, посмотри, если интересно...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№24 Написал: ленка крокодилова (Сегодня, 15:06) #
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online

Молодец,мужик!Но мог ничего не объяснять.Все все понимают,кто нет - бессмысленно доказывать и тратить время - они зомби.
Вообще пора внедрять после сомнительный игры судей на полиграфе проверять. Как футболистов на допинг проверяют так и судей!!!

а кто определяет сомнительность игры тоже проверять,везде и на все


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за все родное
Регистрация: 22.04.2017
№23 Написал: Antip7 (Сегодня, 15:01) #
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А Дзюба за удар сзади.. рукой.. после свистка.. должен был получать прямую красную или нет?
Регистрация: 29.08.2016
№22 Написал: avnik море (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Можно вспомнить эпизод когда Велик вынес Акинфея на полгода, не успевая 200 % на мяч и играя грязно в игрока не по инерции как Керж, а именно намеренно как в хоккее в корпус, что должен был получить Вел? Правильно - красную карточку..


Начали разбираться в правилах? Похвально. Только Керж мог убрать колено... Ударился конечно бы после этого об землю, но убрать мог. Но не захотел... А Игорьку нужно следить за весом надо было... ))) И сходить на курсы парашютистов не мешает....


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№21 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 14:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вообще пора внедрять после сомнительный игры судей на полиграфе проверять. Как футболистов на допинг проверяют так и судей!!!
Регистрация: 21.05.2011
№20 Написал: junga Сочи (Сегодня, 14:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Можно вспомнить эпизод, когда Кержаков заехал коленом в лицо Диканю. Керж был первый на мяче, но Дикань уже не боролся за мяч, так как видел, что не успевает. Что должен был получит Керж? Правильно - красную карточку...


Можно вспомнить эпизод когда Велик вынес Акинфея на полгода, не успевая 200 % на мяч и играя грязно в игрока не по инерции как Керж, а именно намеренно как в хоккее в корпус, что должен был получить Вел? Правильно - красную карточку..


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№19 Написал: Serg (Сегодня, 14:34) #
  • -2
  •  (2)

Вроде футбол был, а не шоу "Интуиция" с девизом "Угадай, где окажется нога зенитовца"...


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№18 Написал: Виталий Холотов (Сегодня, 14:23) #
  • -4
  •  (4)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 25.04.2017
№17 Написал: avnik море (Сегодня, 14:11) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Можно вспомнить эпизод, когда Кержаков заехал коленом в лицо Диканю. Керж был первый на мяче, но Дикань уже не боролся за мяч, так как видел, что не успевает. Что должен был получит Керж? Правильно - красную карточку...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№16 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Почему рекомендации УЕФА в нашем чемпионате начали действовать только с 22 апреля?
Почему рекомендации УЕФА выполняет только арбитр Еськов, остальные все саботируют?


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№15 Написал: avnik море (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
То есть сейчас игрок который хочет отобрать мяч должен не на мяч смотреть, а на игрока соперника, чтобы ненароком при выбивания мяча не дотронутся до соперника? Это что за бред? Если игрок отбирает мяч и этой же ногой въезжает в соперника (проскользнула нога на траве) никакого нарушения в помине не должно быть. При условии что сперва в мяч сыграл. Исключение тут когда прыгает двумя ногами и даже если в мяч сыграл и даже если не задел, дают карточку за одно намерение травму нанести. Здесь да 100% нарушение. Но тут то игрок вообще впереди был соперника играл в мяч, какого хера он должен угадывать где в каком месте соперник голеностоп выставит?


Еще раз повторю. Судьям в таких эпизодах рекомендуют следующее.
Если два игрока идут на мяч и оба тянутся к нему ногами, то у того, кто первый на мяче - проблем никогда не будет, даже если второй игрок и травмируется.
Проблемы у него будут только в одном случае - после того, как он будет первый на мяче - он въедет в ногу, которая НЕ УЧАСТВОВАЛА (уже не участвовала) в борьбе за мяч.
Всё очень просто. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:56) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Их послушать, так рекомендации меняются каждую неделю.
То очевидные пенальти не ставят, то сыплют ими как из рога изобилия.
Хотя, может у них и действительно от всех этих рекомендаций крыша едет, главное только в ненужную сторону не ошибиться. Тогда с футболом могут распрощаться.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:54) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты толпаеп руководствовался толщиной купюр в твоем кармане от бомжей..вот это все твое руководство..


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
То есть сейчас игрок который хочет отобрать мяч должен не на мяч смотреть, а на игрока соперника, чтобы ненароком при выбивания мяча не дотронутся до соперника? Это что за бред? Если игрок отбирает мяч и этой же ногой въезжает в соперника (проскользнула нога на траве) никакого нарушения в помине не должно быть. При условии что сперва в мяч сыграл. Исключение тут когда прыгает двумя ногами и даже если в мяч сыграл и даже если не задел, дают карточку за одно намерение травму нанести. Здесь да 100% нарушение. Но тут то игрок вообще впереди был соперника играл в мяч, какого хера он должен угадывать где в каком месте соперник голеностоп выставит?
Регистрация: 11.07.2006
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 13:40) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вспомните встречу Лиги Европы "Ницца" – "Краснодар". Там Гранквист тоже играл в мяч, но в результате арбитр зафиксировал нарушение правил и удалил шведа.

Клоун. Там было маленько не так. Гранквист сыграл в мяч и потом въехал в ногу игрока, который уже не участвовал в эпизоде. А в нашем случае Смольников ПОДСТАВИЛ САМ НОГУ, не успевая к мячу. Гранквист МОГ убрать шипы, но не захотел. Это совершенно разные вещи и Еськов дебилушка, если этого не понимает. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:36) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: zenit_53
smile о сколько вас тут гопоты, злорадствуете диванные спецы

Ч то означает число 53? Число хромосом или возраст? И в том и в другом случае вы даун , милый друг.
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:33) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit_53
smile о сколько вас тут гопоты, злорадствуете диванные спецы

Я слышал с недавних пор у вас принято на каждый тур менять главного тренера? Они все разные только свисток во рту один. Их и назначили ответственными за результат
Регистрация: 2.08.2010
№8 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 13:20) #
  • -8
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
smile о сколько вас тут гопоты, злорадствуете диванные спецы
Регистрация: 20.10.2011
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:19) #
  • +3
  •  (21)
online

Есть еще рекомендации Миллера. Вот ими ты и руководствовался, мерзавец!
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (29)
Болеет за:
ЦСКА
Это что за рекомендации? Так и звучали-засудить Урал?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:03) #
  • +6
  •  (28)
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас станет прикрываться УЕФА. Показатель вашего судейства это то что вам не дают судить в Европе. Там таким бездарям "принципиальным не место". Когда ты карточками махал, то думал не о футболе, а о сладкой жизни на деньги газпрома
Регистрация: 2.08.2010
№4 Написал: кандид (Сегодня, 12:57) #
  • -3
  •  (17)
online

Кто тебе звонил , лишенец ?
Регистрация: 29.09.2016
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опс, по второму разу пошло. Налетай, подешевело))) Руководство сайта дало добро на несколько развернутую версию, все скопировать вера не позволила.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:42) #
  • +3
  •  (29)

Завертелся как уж н сковородке. Теперь все ещё и виноватыми окажутся. ))
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 12:42) #
  • +2
  •  (24)

"Не виноватая я , он же пришёл на матч!!!!" stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.06.2016
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