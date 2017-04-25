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Алексей Еськов: я руководствовался рекомендациями УЕФА
Арбитр Алексей Еськов, судивший матч премьер-лиги в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Уралом", прокомментировал решение ДСИ РФС о замене на дерби ЦСКА – "Локомотив".
– В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжелая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнесся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии.
– Как вы увидели самый скандальный момент матча "Зенит" – "Урал", когда полузащитник Бикфалви пошел в стык со Смольниковым и после нарушения правил был удален?
– Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей. Моменты в этих нарезках похожие – футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп.
– То есть в оценке эпизода вы руководствовались рекомендациями УЕФА?
– Да. Момент сложный, но нас обязывают делать именно так. Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку.
– Но есть и другая трактовка – если у футболиста сначала был контакт с мячом, значит, правила не нарушены.
– Согласен, сначала действительно было сыграно в мяч. Но есть правила и видеоматериалы, на основе которых арбитры обязаны выносить вердикт.
– После финального свистка общались с коллегами? Что вам говорят о том моменте?
– Эпизод резонансный, и после матча мне даже зарубежные коллеги звонили. Многие поддержали, сказали, что я прав в оценке того момента. Еще раз повторю: рекомендации и требования УЕФА на настоящий день такие, я обязан им следовать. И это не единичный случай. Вспомните встречу Лиги Европы "Ницца" – "Краснодар". Там Гранквист тоже играл в мяч, но в результате арбитр зафиксировал нарушение правил и удалил шведа.
СЭ
– В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжелая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнесся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии.
– Как вы увидели самый скандальный момент матча "Зенит" – "Урал", когда полузащитник Бикфалви пошел в стык со Смольниковым и после нарушения правил был удален?
– Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей. Моменты в этих нарезках похожие – футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп.
– То есть в оценке эпизода вы руководствовались рекомендациями УЕФА?
– Да. Момент сложный, но нас обязывают делать именно так. Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку.
– Но есть и другая трактовка – если у футболиста сначала был контакт с мячом, значит, правила не нарушены.
– Согласен, сначала действительно было сыграно в мяч. Но есть правила и видеоматериалы, на основе которых арбитры обязаны выносить вердикт.
– После финального свистка общались с коллегами? Что вам говорят о том моменте?
– Эпизод резонансный, и после матча мне даже зарубежные коллеги звонили. Многие поддержали, сказали, что я прав в оценке того момента. Еще раз повторю: рекомендации и требования УЕФА на настоящий день такие, я обязан им следовать. И это не единичный случай. Вспомните встречу Лиги Европы "Ницца" – "Краснодар". Там Гранквист тоже играл в мяч, но в результате арбитр зафиксировал нарушение правил и удалил шведа.
СЭ
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