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Новости партнеров

Сергей Лавров: во время сложных переговоров постоянно думаю о "Спартаке"

Министр иностранных дел России и болельщик "Спартака" Сергей Лавров рассказал, что часто думает о любимой команде во время трудных переговоров.

– Что помогает успокаиваться, когда партнеры по переговорам вас не слышат?

– Я постоянно думаю о "Спартаке", – цитирует министра РИА "Новости" со ссылкой на журнал Esquire.
Теги: Спартак
Сегодня, 12:46
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16
(9)
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:11) #
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online

Цитата: ленка крокодилова
А когда спит он тоже думает?Тревожно за страну как-то становится

Если спит один, то нормально .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: ленка крокодилова (Сегодня, 14:59) #
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online

А когда спит он тоже думает?Тревожно за страну как-то становится


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за все родное
Регистрация: 22.04.2017
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:48) #
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online

Цитата: lisenok
Наш человек!

Страшно подумать , что было бы , болей за Зенит более высшие чиновники. Но такая грязь не нужна разумным людям. Политика и спорт две вещи взаимоисключающие друг друга. Иначе раздвоение личности, шизофрения , секта.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
А развернутое вью есть? А то не понятно, во время сложных переговоров, он о Спартаке думает как о чем то хорошем или как?
Регистрация: 19.03.2017
№12 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 14:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Министр лжи и мракобесия... Во время очередного вранья думать о Спартаке - это уж чересчур...
Регистрация: 25.05.2013
№11 Написал: Виталий Холотов (Сегодня, 14:22) #
  • -2
  •  (2)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 25.04.2017
№10 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 14:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
не надо думать о плохом smile
Регистрация: 18.03.2017
№9 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Жёсткий троллинг! За что? Они ведь какие-никакие, а - наши! Сергей Викторович! Они ведь шуток не понимают!
Регистрация: 6.12.2014
№8 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 13:55) #
  • -10
  •  (12)

Вот потому Россия из-за этого озабоченного ары и терпит поражения во внешней политике...
Регистрация: 31.12.2015
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:53) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
глыба мирового масштаба! горжусь что такой человек всем сердцем и душой за Спартак!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 13:53) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Ах вот откуда это знаменитое- DEBILI BLЯDЬ smile smile bowtie


Точно)))))
Регистрация: 27.04.2009
№5 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:27) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Ах вот откуда это знаменитое- DEBILI BLЯDЬ smile smile bowtie
Регистрация: 21.03.2010
№4 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 13:22) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
скорее всего он имел ввиду гладиатора Спартак
Регистрация: 20.10.2011
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 12:57) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
VitL,
Команда почти 14 лет без титулов...

А Лавров чем виноват?
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 12:52) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
издевается штоль? Помогает успокоиться! Команда почти 14 лет без титулов, а он как вспомнит -- так ладошкой ангела по сердцу
Регистрация: 16.03.2009
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 12:49) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наш человек!
Регистрация: 21.08.2012
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