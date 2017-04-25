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Гунько и Тихонов заплатят по 5 тысяч рублей штрафа
В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам 33-го тура первенства ФНЛ.
На два матча дисквалифицирован защитник «Нефтехимика» Никита Сурков, удаленный в матче со «Спартаком-2».
По 5 тысяч штрафа заплатят главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько и «Енисея» Андрей Тихонов, а также нападающий «Енисея» Сергей Самодин за выход за пределы технической зоны.
По 10 тысяч рублей заплатят «Спартак-Нальчик», «Зенит-2», и «Спартак» за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений.
На 50 тысяч рублей за невыпуск печатной продукции к матчу оштрафован «Луч-Энергия». Также дальневосточный клуб заплатит 15 тысяч рублей штрафа за отсутствие индивидуальных номеров на жилетах контролеров-распорядителей и наличие на них же клубной атрибутики.
Наконец, еще на 10 тысяч рублей за нахождение телеоператора в месте, не предусмотренном схемой расположения сотрудников СМИ, оштрафован «Енисей».
ФНЛ
На два матча дисквалифицирован защитник «Нефтехимика» Никита Сурков, удаленный в матче со «Спартаком-2».
По 5 тысяч штрафа заплатят главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько и «Енисея» Андрей Тихонов, а также нападающий «Енисея» Сергей Самодин за выход за пределы технической зоны.
По 10 тысяч рублей заплатят «Спартак-Нальчик», «Зенит-2», и «Спартак» за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений.
На 50 тысяч рублей за невыпуск печатной продукции к матчу оштрафован «Луч-Энергия». Также дальневосточный клуб заплатит 15 тысяч рублей штрафа за отсутствие индивидуальных номеров на жилетах контролеров-распорядителей и наличие на них же клубной атрибутики.
Наконец, еще на 10 тысяч рублей за нахождение телеоператора в месте, не предусмотренном схемой расположения сотрудников СМИ, оштрафован «Енисей».
ФНЛ
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