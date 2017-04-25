Лионель Месси твернулся в общую группу "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси тренировался в общей группе каталонцев в преддверии матча 34-го тура первенства Испании с "Осасуной".



Напомним, 29-летний аргентинец вчера работал индивидуально в тренажёрном зале и его участие в завтрашней встрече было под вопросом.



В лазарете у сине-гранатовых по-прежнему находятся Жереми Матьё, Алейкс Видаль и Рафинья. Игру также пропустит дисквалифицированный Неймар, передает Marca.