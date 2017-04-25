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Лионель Месси твернулся в общую группу "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси тренировался в общей группе каталонцев в преддверии матча 34-го тура первенства Испании с "Осасуной".

Напомним, 29-летний аргентинец вчера работал индивидуально в тренажёрном зале и его участие в завтрашней встрече было под вопросом.

В лазарете у сине-гранатовых по-прежнему находятся Жереми Матьё, Алейкс Видаль и Рафинья. Игру также пропустит дисквалифицированный Неймар, передает Marca.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 13:47
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№1 Написал: Виталий Холотов (Сегодня, 14:18) #
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