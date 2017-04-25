Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:47
Виталий Мутко: мы работаем над вопросом по стадиону на товарищеский матч Россия – Чили (4)
Виталий Мутко: мы работаем над вопросом по стадиону на товарищеский матч Россия – Чили (4)
Вчера 23:42
Виталий Мутко: впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров (7)
Виталий Мутко: впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров (7)
Вчера 22:04
Сергей Хусаинов: судья что-то вспомнил и решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей (21)
Сергей Хусаинов: судья что-то вспомнил и решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей (21)
Вчера 21:26
Квинси Промес пообещал поработать над игрой в обороне (2)
Квинси Промес пообещал поработать над игрой в обороне (2)
Денис Глушаков - о заседании КДК: ждите сенсации
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков покинул заседание КДК РФС, но не стал комментировать решение, принятое в ходе заседания.
"Всё узнаете через пару часов, ждите сенсации!", - передаёт слова Глушакова "Чемпионат".
Напомним, что в матче 24-го тура РФПЛ "Ростов" - "Спартак" (3:0) капитан красно-белых был удалён с поля за грубую игру против полузащитника ростовчан Кристиана Нобоа.
"Всё узнаете через пару часов, ждите сенсации!", - передаёт слова Глушакова "Чемпионат".
Напомним, что в матче 24-го тура РФПЛ "Ростов" - "Спартак" (3:0) капитан красно-белых был удалён с поля за грубую игру против полузащитника ростовчан Кристиана Нобоа.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.