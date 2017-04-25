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Денис Глушаков - о заседании КДК: ждите сенсации

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков покинул заседание КДК РФС, но не стал комментировать решение, принятое в ходе заседания.

"Всё узнаете через пару часов, ждите сенсации!", - передаёт слова Глушакова "Чемпионат".

Напомним, что в матче 24-го тура РФПЛ "Ростов" - "Спартак" (3:0) капитан красно-белых был удалён с поля за грубую игру против полузащитника ростовчан Кристиана Нобоа.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 13:49
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23
(6)
№23 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (3)

Будогосский в отставку подает, вместо него Мутко до конца сезона.
Регистрация: 17.04.2017
№22 Написал: Виталий Холотов (Сегодня, 14:17) #
  • -6
  •  (6)

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Регистрация: 25.04.2017
№21 Написал: serega_user (Сегодня, 14:12) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: wir sind die besten
Если с ЦСКА не сыграет, привет Гинеру....

Сыграет. Привет Миллеру теперь?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№20 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:11) #
  • +2
  •  (6)

Карточку отменят и бонус не удалять до конца сезона. Так решил Никита Павлович.
Регистрация: 17.04.2017
№19 Написал: mustang (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
дзюбу привезли в срочном порядке на самолете?
Регистрация: 23.12.2015
№18 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:06) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Если с ЦСКА не сыграет, привет Гинеру....
Регистрация: 15.12.2013
№17 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:06) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Только что узнал,пронесло,только 1 матч пропускает,с конями будет в строю.
Регистрация: 12.02.2013
№16 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Donald Kuk
Отстояли капитана, красно-белые!

Все гораздо проще-Федун занес!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№15 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:03) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да тут всё ясно,с конями спецом не дадут сыграть.
Регистрация: 12.02.2013
№14 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 14:03) #
  • +2
  •  (8)

Вести из РФС. Полузащитник #Спартак'а Денис @DGlushakov8 Глушаков сможет сыграть в дерби! Отстояли капитана, красно-белые!
Регистрация: 21.11.2016
№13 Написал: vlees..... (Сегодня, 14:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
ждем его с уралом в общем

Нет,пропустит сегодня и сыграет в дерби,уже написали
Регистрация: 23.04.2017
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:02) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ждем его с уралом в общем

а может они еще и одну карточку фернандо отменят?
федун, йопта, подсуетись


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:00) #
  • +14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков возглавит КДК.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 13:59) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если дисквалификация то позор всему нашему футболу
Регистрация: 6.05.2016
№9 Написал: Kostik (Сегодня, 13:57) #
  • +8
  •  (8)

Он первый из футболистов кто туда сходил)))
Регистрация: 20.03.2008
№8 Написал: vlees..... (Сегодня, 13:57) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как стало известно нашему порталу, капитан «Спартака» Денис Глушаков пропустит только ближайший матч «Спартака»
Регистрация: 23.04.2017
№7 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (4)

шутник.
Регистрация: 19.10.2011
№6 Написал: serega_user (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ишь какой партизан...небось сегодня с Уралом уже сыграет. Как раз за пару часов доберется до стадиона и там все его увидят на разминке smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 13:54) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Цитата: Катрапс
1. Карточку отменят и он сыграет с Уралом;
2. Дисквалификация до конца жизни.
Остальное, зная наш КДК, сенсацией не будет.

Почему же ? Основная - он пропустит матч с Цска .


Это не сенсация, ни разу.
Регистрация: 27.04.2009
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Катрапс
1. Карточку отменят и он сыграет с Уралом;
2. Дисквалификация до конца жизни.
Остальное, зная наш КДК, сенсацией не будет.

Почему же ? Основная - он пропустит матч с Цска .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: avs1967 tula (Сегодня, 13:52) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Шесть вместо трёх? Зная наше КДК - это не сенсация, а проституция.
Регистрация: 1.03.2013
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:51) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
до конца чемпа?


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 13:51) #
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
1. Карточку отменят и он сыграет с Уралом;
2. Дисквалификация до конца жизни.
Остальное, зная наш КДК, сенсацией не будет.
Регистрация: 27.04.2009
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