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Марк-Андре тер Штеген продлит контракт с "Барселоной" на пять лет

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген достиг соглашения с клубом относительно продления своего контракта, сообщает Mundo Deportivo.

Немецкий футболист продлит соглашение с испанским грандом на пять лет. Действующий контракт 24-летнего футболиста с каталонским клубом действует до лета 2019 года.

Газета.ru
Теги: тер Штеген Барселона
Сегодня, 13:54
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