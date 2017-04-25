Марк-Андре тер Штеген продлит контракт с "Барселоной" на пять лет

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген достиг соглашения с клубом относительно продления своего контракта, сообщает Mundo Deportivo.Немецкий футболист продлит соглашение с испанским грандом на пять лет. Действующий контракт 24-летнего футболиста с каталонским клубом действует до лета 2019 года.