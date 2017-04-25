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"Молодежка" ЦСКА переиграла "Локомотив", "Крылья Советов" уступили "Арсеналу"

Завершились игры 25-го тура чемпионата России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 25 тур

"Арсенал" - "Крылья Советов" - 2:0

Голы: Мельников, 26, Буранов, 72

"Арсенал": Макеев, Норматов, Рукас, Осипов, Борисов, Рыжков, Голуб, Потапов, Буранов, Аджоев, Мельников

"Крылья Советов": Овсянников, Столяров, Ермолаев, Лозовик, Богомолов, Киселёв, Ежов, Набатов, Дмитрюк, Киреев, Бурюкин


ЦСКА - "Локомотив" - 2:0

Голы: Гордюшенко, 22, Хосонов, 34

ЦСКА: Помазун, Алибеков, Станисавлевич, Козлов, Неплюев, Леонов, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Хосонов, Жамалетдинов

"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Самохвалов, Рахмонов, Галанин, Миранчук (Дорофеев, 46), Куликов, Рыбчинский (Шаров, 74), Лысов, Портнягин (Вагабов, 61), Тугарев.
Теги: ЦСКА Локомотив Арсенал Тула Крылья Советов
Сегодня, 13:59
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2
(2)
№2 Написал: Виталий Холотов (Сегодня, 14:16) #
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  •  (2)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 25.04.2017
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 14:14) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Молодежи ЦСКА с победой! Молодцы!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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