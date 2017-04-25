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Квинси Промес пообещал поработать над игрой в обороне (2)
"Молодежка" ЦСКА переиграла "Локомотив", "Крылья Советов" уступили "Арсеналу"
Завершились игры 25-го тура чемпионата России среди молодежных команд.
Молодежное первенство. 25 тур
"Арсенал" - "Крылья Советов" - 2:0
Голы: Мельников, 26, Буранов, 72
"Арсенал": Макеев, Норматов, Рукас, Осипов, Борисов, Рыжков, Голуб, Потапов, Буранов, Аджоев, Мельников
"Крылья Советов": Овсянников, Столяров, Ермолаев, Лозовик, Богомолов, Киселёв, Ежов, Набатов, Дмитрюк, Киреев, Бурюкин
ЦСКА - "Локомотив" - 2:0
Голы: Гордюшенко, 22, Хосонов, 34
ЦСКА: Помазун, Алибеков, Станисавлевич, Козлов, Неплюев, Леонов, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Хосонов, Жамалетдинов
"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Самохвалов, Рахмонов, Галанин, Миранчук (Дорофеев, 46), Куликов, Рыбчинский (Шаров, 74), Лысов, Портнягин (Вагабов, 61), Тугарев.
Молодежное первенство. 25 тур
"Арсенал" - "Крылья Советов" - 2:0
Голы: Мельников, 26, Буранов, 72
"Арсенал": Макеев, Норматов, Рукас, Осипов, Борисов, Рыжков, Голуб, Потапов, Буранов, Аджоев, Мельников
"Крылья Советов": Овсянников, Столяров, Ермолаев, Лозовик, Богомолов, Киселёв, Ежов, Набатов, Дмитрюк, Киреев, Бурюкин
ЦСКА - "Локомотив" - 2:0
Голы: Гордюшенко, 22, Хосонов, 34
ЦСКА: Помазун, Алибеков, Станисавлевич, Козлов, Неплюев, Леонов, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Хосонов, Жамалетдинов
"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Самохвалов, Рахмонов, Галанин, Миранчук (Дорофеев, 46), Куликов, Рыбчинский (Шаров, 74), Лысов, Портнягин (Вагабов, 61), Тугарев.
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