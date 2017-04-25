Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Павлюченко дисквалифицирован на три матча

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко дисквалифицирован на три матча чемпионата России, при этом одну игру считать реальным исполнением, а две - условной санкцией, заявил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Павлюченко получил прямую красную карточку в матча "Урала" с "Зенитом" в 24-м туре чемпионата России за неспортивное поведение. Футболист допустил агрессивное поведение в адрес арбитра Алексея Еськова после его решения удалить игрока "Урала" Эрика Бикфалви.
Теги: Павлюченко Урал
Сегодня, 14:21
Напечатать
14
(7)
№14 Написал: kruga (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
В психушку интернет провели?

ну раз ты сидишь тут - значит да. Какие же вы противные. Тут как-то среди болельщиков Спартака опрос был, кого вы больше всего ненавидите. Так вот, Однозначно Зенит. ЦСКА - это спортивный враг. Его есть за что уважать. А бомжи - омерзительны. Ну кроме адекватных болельщиков


--------------------
Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№13 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 15:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
А что же с Бикфалви? Неужто карточку не отменят?
Регистрация: 10.10.2006
№12 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
мало ! я б 5 дал


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№11 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 14:58) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kruga
Цитата: soloz
На ПОЖИЗНЕНОЕ !!!
судью. А зенит в пердив


В психушку интернет провели?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№10 Написал: kruga (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
На ПОЖИЗНЕНОЕ !!!

судью. А зенит в пердив


--------------------
Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№9 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
На ПОЖИЗНЕНОЕ !!!
Регистрация: 14.12.2016
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 14:55) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Роман Павлюченко: Никогда не думал, что арбитр может так нагло решать исход матча
............................П
онимал, что даже одно удаление против «Зенита» — считай, уже поражение. Но на эмоциях стал разговаривать с судьей. Получил желтую. Начал еще больше слов говорить в адрес арбитра, за что получил прямую красную карточку. С одной стороны, подвел команду. С другой, игрок имеет право влиять на судью, говорить, что так нельзя делать.............................
..

Если кто то покажет такое (выделил) в правилах - обещаю удалиться с сайта, если этого нет - Павлюк -пид......с


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: ленка крокодилова (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (4)
online

Мало как-то.Хотя... пускай теперь все недовольные судейством пиз..т друг-друга на поле,на мужиков хоть отдаленно похожи станут,а то гомомсятина одна.
А что.Логично же.Подошел форвард к защитнику,после отсутствия реакции судьи(по его мнению) и ушатал с ноги в репу последнему.Следующий выходные с семьей.Хорошо.


--------------------
за все родное
Регистрация: 22.04.2017
№6 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
что и требовалось доказать, не надо быдло врубать, смотрел повторы- неадекват
Регистрация: 31.05.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:45) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
а продажного иплана еськова ?


--------------------
****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зацсали судейские - знают, что Еськов облажался. ))))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:24) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Разве он аплодировал арбитру?
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: vlees..... (Сегодня, 14:23) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
По сути на 1 игру с нами.
Регистрация: 23.04.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:22) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
так и пишите:один матч и 2 условно.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.