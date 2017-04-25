Роман Павлюченко дисквалифицирован на три матча

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко дисквалифицирован на три матча чемпионата России, при этом одну игру считать реальным исполнением, а две - условной санкцией, заявил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.



Павлюченко получил прямую красную карточку в матча "Урала" с "Зенитом" в 24-м туре чемпионата России за неспортивное поведение. Футболист допустил агрессивное поведение в адрес арбитра Алексея Еськова после его решения удалить игрока "Урала" Эрика Бикфалви.