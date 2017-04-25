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Артур Григорьянц: Еськов сказал, что видел, как Дзюба ударил Емельянова

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц прокомментировал решение главного арбитра матча "Зенит" - "Урал" (2:0) Алексея Еськова показать нападающему питерцев Артему Дзюбе предупреждение за стычку с хавбеком "Урала" Романом Емельяновым.

"Еськов видел весь эпизод между Артемом Дзюбой и Емельяновым. Я разговаривал с ним и Будогосским. Еськов сказал, что он видел удар Дзюбы и считает это борьбой за позицию.

Поэтому мы опирались на слова арбитра и регламент. Мы не можем рассматривать эпизод, который уже оценил судья, а арбитр Еськов этот эпизод оценил желтой карточкой", - передает слова Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Григорьянц Дзюба
Сегодня, 14:50
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15
(6)
№15 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Павлюченко орал на судью и был удалён абсолютно справедливо . Без иронии . Такого допускать нельзя . Но ...
Смотрим до конца .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:21) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bohater
ут раз пошла такая пьянка по "видел-не видел", может судейство вилкова посмотрите? А то он что-то многого чего не увидел, ни как Бухаров подножку Таски поставил перед голом, ни как Жано под сотрясение мозга толкали, ни офсайд при третьем голе, ни игру рукой того же Бухарова при штрафном. Лень перечислять, если честно. И этого за глаза. Судьи - bля, и их покрывающие. А Спартак все равно - Чемпион!

ну ..зря что-ли их передаст мутко в неформальной обстановке в кафе собирал и указания давал..

указания впитали с молоком матери.. до этих посиделок с этим "речным министром" судили с ошибками а сейчас пистец полнейший.. а дальше еще хуже будет


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: 120220 (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Урал»
ПОЗОР, ПОЗОР, ПОЗОР. ДАВАЙТЕ ТАК В КАЖДОМ МАТЧЕ ИГРАТЬ.
Регистрация: 29.07.2008
№12 Написал: Avtokrat (Сегодня, 15:13) #
  • 0
  •  (2)
online

Таким образом ТДК ни х-я не может. У на х-я оно нужно?
Регистрация: 26.05.2012
№11 Написал: SP-M (Сегодня, 15:13) #
  • +1
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online

Цитата: SHIGA
вот непробиваемый питр это еськов

а что он еще скажет. что кто то его попросил не слабо сделать все чтобы бомж выиграл.
Регистрация: 10.02.2017
№10 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 15:11) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тут раз пошла такая пьянка по "видел-не видел", может судейство вилкова посмотрите? А то он что-то многого чего не увидел, ни как Бухаров подножку Таски поставил перед голом, ни как Жано под сотрясение мозга толкали, ни офсайд при третьем голе, ни игру рукой того же Бухарова при штрафном. Лень перечислять, если честно. И этого за глаза. Судьи - bля, и их покрывающие. А Спартак все равно - Чемпион!


--------------------
Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№9 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 15:11) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Эскова на цугундер и не только, Гену, Зинку.Мюллера.Побегалова,фурс
енку,неадеквантов зинки, Мишку Боярского, и Булановых обоих-христос вас утихомирит.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 15:11) #
  • +2
  •  (2)

Подозреваемый, за что вы ударили человека сзади кулаком, что привело к потере его сознания?
Это была борьба за позицию.. "сильный бьет слабого"
Регистрация: 29.08.2016
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:10) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот непробиваемый питр это еськов.. видел он! если видел удаляй тогда!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: vlees..... (Сегодня, 15:10) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing видел,но зачем удалять?Миллер не одобрит.
Регистрация: 23.04.2017
№5 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 15:07) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
а, увидел же - ну тогда все в порядке, а то пацаны не знали - думали слепой. То, что кдк теперь не может этот эпизод рассматривать - тоже хорошо, а то, понимаешь, взяли, да впаяли Веллитону в свое время 6 матчей дисквы вместо желтой, которую судья показал. Не каждый же раз так делать, да?


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Где доллар с евро,там и правда..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 14:59) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Еськовым всё ясно - на кол его до конца сезона, в лучшем случае.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:59) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Не по данному эпизоду, а в принципе...
"Мы не можем рассматривать эпизод, который уже оценил судья, а арбитр Еськов этот эпизод оценил желтой карточкой" - А чего вы тогда можете, рассматривать только те эпизоды где не было предъявлено никакой карточки? А аннулировать , например, неправомерную липовую карточку можете? А потребовать дисквалификации за неувиденый арбитром эпизод, если он не отражен в протоколе?
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:54) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
что странно, когда толкают шлюбу. это пенальти.
когда он толкает, это борьба за позицию.
дебилы, ...ять (с)


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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