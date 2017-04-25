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Артур Григорьянц: Еськов сказал, что видел, как Дзюба ударил Емельянова
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц прокомментировал решение главного арбитра матча "Зенит" - "Урал" (2:0) Алексея Еськова показать нападающему питерцев Артему Дзюбе предупреждение за стычку с хавбеком "Урала" Романом Емельяновым.
"Еськов видел весь эпизод между Артемом Дзюбой и Емельяновым. Я разговаривал с ним и Будогосским. Еськов сказал, что он видел удар Дзюбы и считает это борьбой за позицию.
Поэтому мы опирались на слова арбитра и регламент. Мы не можем рассматривать эпизод, который уже оценил судья, а арбитр Еськов этот эпизод оценил желтой карточкой", - передает слова Григорьянца "Чемпионат".
"Еськов видел весь эпизод между Артемом Дзюбой и Емельяновым. Я разговаривал с ним и Будогосским. Еськов сказал, что он видел удар Дзюбы и считает это борьбой за позицию.
Поэтому мы опирались на слова арбитра и регламент. Мы не можем рассматривать эпизод, который уже оценил судья, а арбитр Еськов этот эпизод оценил желтой карточкой", - передает слова Григорьянца "Чемпионат".
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