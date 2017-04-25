Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: все четыре стадиона готовы к Кубку конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко сообщил о полной готовности стадионов к матчам Кубка конфедераций, которые пройдут в июне в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Россия готова к проведению Кубка конфедераций. Готовы все четыре стадиона. Во всех городах готовы 12 предматчевых тренировочных площадок. Подписаны все соглашения. Есть вопросы, которые до 2 июня надо завершить.

2 июня все, что необходимо, будет передано в ведение оргкомитета. Мы полны решимости провести турнир на самом высоком уровне", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 15:15
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.