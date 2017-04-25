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Джек Уилшир может перейти в китайский клуб

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир, выступающий на правах аренды за "Борнмут", может перейти в один из китайских клубов, сообщает Daily Star.

Лондонцы могут провернуть выгодную сделку по англичанину, если наставник "пушкарей" Арсен Венгер не будет заинтересован в его услугах. Отмечается, что "Арсеналу" уже поступило конкретное предложение о трансфере футболиста.
Теги: Уилшир Арсенал Трансферы
Сегодня, 17:24
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