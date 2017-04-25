Александр Бухаров остался в запасе "Ростова" на матч с "Уфой"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч 25-го тура чемпионата России с "Уфой".



"Ростов": Медведев, Мевля, Симич, Навас, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.



Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.