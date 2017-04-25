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Лоренсо Мельгарехо сыграет против "Урала" с первых минут

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Урала" на матч 25-го тура чемпионата России.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Попов, Мельгарехо, Промес.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Тигиев, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Ананидзе, Давыдов.

"Урал": Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга, Павленко, Коробов, Лунгу, Димитров, Ильин.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Ставпец, Новиков, Панков, Меркулов, Глушков, Юсупов, Ломакин, Серченков, Щербаков, Манучарян.
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 18:40
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(0)
№5 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 18:56) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Павленко-дубль или хеттрик ?
Регистрация: 18.09.2013
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не нравится мне игрок - Лоренсо Мельгарехо... Надеюсь, не испортит обедню.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
Наблюдаю за Ильиным, что видел в обзорах то понравилось, особенно манера играть головой, а не просто подставлять башку.. wink
Хочется понаблюдать за его передвижениями, способность вовремя открываться сразу выдаёт в игроке классного нападающего, в этом компоненте мне особо нравился Шевченко в Милане, а раньше в Киевском Динамо.
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно будет посмотреть..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:43) #
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  •  (6)
online

Ну, Лоренсо, твой выход, удачи! Доказывай!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
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