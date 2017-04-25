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18:18
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (9)
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (9)
16:20
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (4)
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (4)
Лоренсо Мельгарехо сыграет против "Урала" с первых минут
Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Урала" на матч 25-го тура чемпионата России.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Попов, Мельгарехо, Промес.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Тигиев, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Ананидзе, Давыдов.
"Урал": Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга, Павленко, Коробов, Лунгу, Димитров, Ильин.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Ставпец, Новиков, Панков, Меркулов, Глушков, Юсупов, Ломакин, Серченков, Щербаков, Манучарян.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Попов, Мельгарехо, Промес.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Тигиев, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Ананидзе, Давыдов.
"Урал": Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга, Павленко, Коробов, Лунгу, Димитров, Ильин.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Ставпец, Новиков, Панков, Меркулов, Глушков, Юсупов, Ломакин, Серченков, Щербаков, Манучарян.
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