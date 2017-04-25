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"Спартак" благодаря голу Фернандо обыграл "Урал"

В матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одержал победу над "Уралом".

Чемпионат России

25 тур

"Спартак" - "Урал" 1:0

Гол: Фернандо, 23.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Джано, 70), Мельгарехо, Промес.

"Урал": Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46), Павленко, Коробов (Серченков, 77), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82), Ильин.

Предупреждения: Попов, 51, Балажиц, 73.
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 21:22
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116
(10)
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№116 Написал: trent (Сегодня, 22:04) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех КБ с победой!! сделан ещё один шаг...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№115 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 22:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ожидал бОльшего - а так победа, благодаря "дурачку". confused
Кстати, кто там гнал на Орлова?! - Шняга с Журавлем так топили за Спартак, крича в моменты атак москвичей! mask
P.S. Не удивлюсь, если Промес занял первое место в голосовании болельщиков на Матч ТВ и в параллельном матче Ростов-Уфа. laughing
Регистрация: 30.05.2015
№114 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
сань откуда такие познания?неужели гнидер нашептал


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№113 Написал: зеленая оса (Сегодня, 21:59) #
  • +1
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Ребров Мельгорехо.Ещенко.Попов хочу чтобы эти товарищи гоняли за дубль..
Регистрация: 10.03.2017
№112 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Розетку дома выeби, до замыкания. Может отпустит чуть....

экий ты затейник, Мишаня...практикуешь видать smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№111 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак!!!!!
Регистрация: 21.10.2013
№110 Написал: anonymous (Сегодня, 21:56) #
  • -12
  •  (14)
online

матч полное дерьмище, но 3 очка заработаны, свиньи ещё ближе к чемпионству
Регистрация: 8.01.2017
№109 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:55) #
  • -10
  •  (12)

[quote=Земляк Зёмы]Cцyка, ну вам ли вякать после Урала то?????

Сцуук. оставь, в своих снах. Серые тучи на белом. Нет ничего хуже предсказанной судьбы. Б. Г. мне улыбнулся.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№108 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 21:53) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
utekay,ипать Спартак!

Да уж, местный клоун, в последнем очном матче вы поипали, языком в ..опу..
Регистрация: 18.04.2010
№107 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:53) #
  • +3
  •  (5)

Счёт по игре...., но мандраж у Спартак все заметней...
Регистрация: 28.12.2015
№106 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 21:53) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
даже не смотрел гавно. зная результат заранее.

Ты про Оренбург - Зенит??? Не поверишь, я знал результат сразу как утвердили календарь smirk
Регистрация: 4.06.2015
№105 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:53) #
  • -11
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
даже не смотрел гавно

я не понимаю как сами спартачи на это своё гавно смотрят и ещё восхищаются при этом!
в натуре сектанты какие-то...."свидетели хрюговы" laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№104 Написал: Викторис (Сегодня, 21:52) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
С нами сопротивлялись, землю рыли, подогретые лукойловскими премиальными. Не вышло, мастерство игроков Зенита выше любого подлого стимулирования. Здесь легли, свиньи у Тарханова в почёте.
Где гол-дурак
Ищи спортак.

фантазия заиграла
Регистрация: 8.04.2017
№103 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:51) #
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победой! Переживал за сегодняшнюю игру! И команда была скованна


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№102 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:50) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
даже не смотрел гавно. зная результат заранее.

То есть матчи зени совсем не смотрите?
Регистрация: 29.08.2010
№101 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:49) #
  • -20
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
С нами сопротивлялись, землю рыли, подогретые лукойловскими премиальными. Не вышло, мастерство игроков Зенита выше любого подлого стимулирования. Здесь легли, свиньи у Тарханова в почёте.
Где гол-дурак
Ищи спортак.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№100 Написал: зеленая оса (Сегодня, 21:49) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Mitrich
Почему бы просто не признать, что и мы и вы и остальные хуже играли в этом чемпионате?

спс амиго!!!!!
Регистрация: 10.03.2017
№99 Написал: Спартач23 (Сегодня, 21:49) #
  • +7
  •  (11)
online

Цитата: yuri
даже не смотрел гавно. зная результат заранее.

Ты про матчи зинита?
Регистрация: 17.03.2017
№98 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 21:48) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
даже не смотрел гавно. зная результат заранее.

Cцyка, ну вам ли вякать после Урала то?????
Регистрация: 16.07.2011
№97 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:48) #
  • +11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Пердячим паром к чемпионству.


Почему бы просто не признать, что и мы и вы и остальные хуже играли в этом чемпионате?


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№96 Написал: зеленая оса (Сегодня, 21:48) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: yuri
даже не смотрел гавно. зная результат заранее.

зато говнокомент писанул...
Регистрация: 10.03.2017
№95 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:47) #
  • +12
  •  (16)
online

Цитата: utekay
.ипать Спартак!

Розетку дома выeби, до замыкания. Может отпустит чуть....
Регистрация: 3.03.2007
№94 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:47) #
  • -16
  •  (22)

даже не смотрел гавно. зная результат заранее.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№93 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 21:46) #
  • +6
  •  (10)
online

Цитата: Алексей2010
Я конечно понимаю, наш праздник. Но почему на ветке нет завсегдатых клоунов - блятьсинга и протекая? Ну так, чисто поржать над убогими.

У них сегодня - ГОРЕ!!! laughing
Регистрация: 17.06.2016
№92 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: BAFOMET
Если будут ставить уродов Мельгарехо, Попова и Ещенко - будут ПРОБЛЕМЫ!

Ты забыл Реброва - это мина замедленного действия,может рвануть в любой момент.Надо Селихова наигрывать.
Регистрация: 20.03.2017
№91 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:46) #
  • +11
  •  (15)
online

Цитата: Lokoflesh
Малоинтересный матч.

Завтра покажете как надо. Вся Россия сядет в паровоз.
Регистрация: 3.03.2007
№90 Написал: зеленая оса (Сегодня, 21:46) #
  • +9
  •  (11)

Цитата: sanyapytilin
Пердячим паром к чемпионству. Судьи, покупки, только так у нас чемпионства выигрываются. Сеалекс, знаю, что можешь.

гинер те всю схему раскажет..
Регистрация: 10.03.2017
№89 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 21:45) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главное, взяли три таких важных очка. Нервы, конечно.
Еще немного, еще чуть-чуть...


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№88 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:44) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Siladus
Цитата: Siladus
Цитата: Викторис
Ну на классе

Когда такие игры выигрывает спартак, то на классе! Когда ЦСКА, то договорная игра, чемоданчики Гинера и т.д. и т.п. Что за двойной стереотип?

Правда глаза колет? Минусуйте дальше!

"Не обижайтесь. Этим я хочу показать место, которое Вы занимаете под солнцем..." (с)
Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей (Бендер-Задунайский)
Регистрация: 29.08.2010
№87 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:44) #
  • -20
  •  (28)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пердячим паром к чемпионству. Судьи, покупки, только так у нас чемпионства выигрываются.
Сеалекс, знаю, что можешь.
Регистрация: 6.01.2006
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