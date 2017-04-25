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22:03
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (1)
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (1)
21:33
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Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России (4)
18:18
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (12)
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (12)
16:20
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (3)
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (3)
"Спартак" благодаря голу Фернандо обыграл "Урал"
В матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одержал победу над "Уралом".
Чемпионат России
25 тур
"Спартак" - "Урал" 1:0
Гол: Фернандо, 23.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Джано, 70), Мельгарехо, Промес.
"Урал": Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46), Павленко, Коробов (Серченков, 77), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82), Ильин.
Предупреждения: Попов, 51, Балажиц, 73.
Чемпионат России
25 тур
"Спартак" - "Урал" 1:0
Гол: Фернандо, 23.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Джано, 70), Мельгарехо, Промес.
"Урал": Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46), Павленко, Коробов (Серченков, 77), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82), Ильин.
Предупреждения: Попов, 51, Балажиц, 73.
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