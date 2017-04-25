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"Ростов" одержал минимальную победу над "Уфой"

"Ростов" взял верх над "Уфой" в матче 25-го тура чемпионата России.

Чемпионат России

25 тур

"Ростов" - "Уфа" 1:0

Гол: Полоз, 24

"Ростов": Медведев, Терентьев, Симич, Навас, Мевля (Могилевец, 30), Байрамян, Ерохин, Нобоа, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 78), Азмун (Девич, 70)

"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Карп, Сухов, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Безденежных (Обляков, 72), Фатай (Игбун, 40)

Предупреждения: Безденежных, 22, Карп, 32, Никитин, 55
Теги: Ростов Уфа
Сегодня, 21:27
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8
(2)
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:52) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ростов шагает в зону лиге Европы!


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (3)

Профессор Бердыев в своём стиле! Молодцы!
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 21:50) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Rostov forever
Всех ростовчан с победой! С такими потерями в составе.... От основной защитной линии только Навас остался. Уфа билась до конца, Медведеву персональное спасибо.

Да какой там основной линии. Навес в принципе единственный защитник, который остался.)
Регистрация: 10.04.2011
№5 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: ачуда
С такой игрой мимо ЕК.

ИДИ ХРЮКАЙ НА ДРУГОЙ ВЕТКЕ СВИН !!! ВСЕХ НАШИХ С ПОБЕДОЙ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№4 Написал: Rostov forever Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:45) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Всех ростовчан с победой! С такими потерями в составе.... От основной защитной линии только Навас остался. Уфа билась до конца, Медведеву персональное спасибо.
Регистрация: 18.11.2008
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 21:38) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Тяжёлая игра . Ростов с победой !
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Konnekt (Сегодня, 21:35) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нуу, Медведев реально крут. Его личная заслуга в том, что счёт на табло так и не изменился до финального свистка. Заслуживают высшей оценки и футболисты из Уфы. Они сумели переломить ход матча и штурмовали ворота Ростова до последней добавленной секунды. Это и есть НАСТОЯЩИЙ футбол.


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№1 Написал: ачуда (Сегодня, 21:33) #
  • -5
  •  (11)

С такой игрой мимо ЕК.
Регистрация: 1.02.2017
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