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22:03
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (1)
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (1)
21:33
Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции (4)
Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции (4)
20:44
Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России (4)
Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России (4)
18:18
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (12)
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (12)
16:20
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (3)
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (3)
"Ростов" одержал минимальную победу над "Уфой"
"Ростов" взял верх над "Уфой" в матче 25-го тура чемпионата России.
Чемпионат России
25 тур
"Ростов" - "Уфа" 1:0
Гол: Полоз, 24
"Ростов": Медведев, Терентьев, Симич, Навас, Мевля (Могилевец, 30), Байрамян, Ерохин, Нобоа, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 78), Азмун (Девич, 70)
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Карп, Сухов, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Безденежных (Обляков, 72), Фатай (Игбун, 40)
Предупреждения: Безденежных, 22, Карп, 32, Никитин, 55
Чемпионат России
25 тур
"Ростов" - "Уфа" 1:0
Гол: Полоз, 24
"Ростов": Медведев, Терентьев, Симич, Навас, Мевля (Могилевец, 30), Байрамян, Ерохин, Нобоа, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 78), Азмун (Девич, 70)
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Карп, Сухов, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Безденежных (Обляков, 72), Фатай (Игбун, 40)
Предупреждения: Безденежных, 22, Карп, 32, Никитин, 55
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