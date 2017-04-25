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Сергей Семак: мы играем хорошо, но в последних матчах откровенно не везет

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Ростова" (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

"Не получилось забить, вот и все. Однако вопросов к ребятам никаких нет. Они проявили страсть и желание. К сожалению, даже 99-процентные моменты не приносят нам успеха. Обидно, что по такой игре не удалось заработать очки. Надо продолжать работать. Повторюсь, что нет никаких претензий, сыграли хорошо. Где-то чего-то не хватает. Случайностей не бывает. После хорошего начала, когда мы решили изначальную задачу, для дальнейшего продвижения одной страсти недостаточно. Надо продолжать работать и, конечно, забивать. Без этого никак.

Мы играем хорошо. У игроков есть желание, они борются. Сейчас такая полоса пошла. В последних матчах откровенно не везет. Но везение придет – надо работать", - сказал Семак.
Теги: Семак Уфа Ростов
Вчера, 23:06
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№2 Написал: imaginary (Вчера, 23:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
всё по делу, никчёмная команда
а весь фарт закончился в Краснодаре, когда отскочили на 0-0,
до сих пор меня бомбит
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Вчера, 23:10) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
СЕРГЕЙ СЕМАК: МЫ ИГРАЕМ ХОРОШО, НО В ПОСЛЕДНИХ МАТЧАХ ОТКРОВЕННО НЕ ВЕЗЕТ


Вырезай таблицу. laughing


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
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