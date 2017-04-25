Сергей Семак: мы играем хорошо, но в последних матчах откровенно не везет

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Ростова" (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России.



"Не получилось забить, вот и все. Однако вопросов к ребятам никаких нет. Они проявили страсть и желание. К сожалению, даже 99-процентные моменты не приносят нам успеха. Обидно, что по такой игре не удалось заработать очки. Надо продолжать работать. Повторюсь, что нет никаких претензий, сыграли хорошо. Где-то чего-то не хватает. Случайностей не бывает. После хорошего начала, когда мы решили изначальную задачу, для дальнейшего продвижения одной страсти недостаточно. Надо продолжать работать и, конечно, забивать. Без этого никак.



Мы играем хорошо. У игроков есть желание, они борются. Сейчас такая полоса пошла. В последних матчах откровенно не везет. Но везение придет – надо работать", - сказал Семак.