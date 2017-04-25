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На матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии проданы все билеты

Все билеты на матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии проданы, сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

"Мы полностью уверены, что матч-открытие (17 июня в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии - прим.) станет замечательным опытом для всех фанатов. Что касается матча Россия - Португалия, то мы продали все билеты на него. И это демонстрирует популярность Кубка конфедераций в России", - цитирует Самуру ТАСС.
Теги: Сборная Португалии Сборная России
Вчера, 23:13
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