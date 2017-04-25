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"Малага" в гостях победила "Гранаду"

"Малага" в матче 34-го тура чемпионата Испании в гостях победила "Гранаду" со счетом 2:0.

Чемпионат Испании

34 тур

"Гранада" - "Малага" 0:2

Голы: Рамирес, 47, 90+2

"Гранада": Очоа, Фулкье, Ингасон, Онгла, Эрнандес (Сильва, 46), Агбо, Карсела-Гонсалес, Крхин, Вакасо (Малль, 54), Куэнка (Понсе, 76), Рамос

"Малага": Камени, Эрнандес, Рикка, Муньос, Льоренте, Карлос (Демикелис, 76), Ресио (Онтиверос, 87), Камачо, Форнальс, Кеко (Дуда, 68), Рамирес

Предупреждения: Ингасон, 10, Карсела-Гонсалес, 27, Рамос, 49, Вакасо, 51, Онгла, 72
Теги: Гранада Малага
Вчера, 23:38
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