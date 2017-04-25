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Дубль Косты помог "Челси" обыграть "Саутгемптон"

"Челси" уверенно обыграл "Саутгемптон" (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

34 тур

"Челси" - "Саутгемптон" 4:2

Голы: Азар, 5, Ромеу, 24, Кэхилл, 45+1, Коста, 53, 89, Бертранд, 90+4

"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Терри, 86), Канте, Матич, Фабрегас (Родригес, 77), Азар (Виллиан, 90), Коста

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Дэвис, Уорд-Праус (Лонг, 82), Ромеу, Тадич, Буфаль (Редмонд, 68), Габбьядини (Родригес, 86)

Предупреждения: Канте, 40, Фабрегас, 49, Ромеу, 60, Тадич, 73
Теги: Челси Саутгемптон
Вчера, 23:39
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