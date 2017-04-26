Эден Азар: в "Челси" есть игроки, которые больше заслуживают капитанской повязки

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что не чувствует себя достойным капитанской повязки в лондонском клубе. По его словам, быть капитаном в стане "синих" могут другие достойные игроки.



"В "Челси" есть игроки, которые больше заслуживают быть капитаном команды. Не могу сказать, хороший ли я капитан в сборной Бельгии. Но я капитан на поле. Вне поля я не очень люблю говорить. А в Англии, на мой взгляд, капитану нужно больше говорить и готовить партнеров к матчам. Я не такой человек, мой язык - это ноги", - цитирует Азара Daily Mirror.