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Витиньо: турнирные расклады таковы, что нам необходимо побеждать "Локомотив"

Нападающий ЦСКА Витиньо высказался относительно предстоящего матча 25-го тура премьер-лиги с "Локомотивом".

"Смотрел пару матчей и видел, что они действуют по той же схеме, что и мы. "Локомотив" будет бороться за Кубок России. Одно это говорит о многом.

Нам нужно быть предельно внимательными, сыграть собранно и жёстко. Турнирные расклады таковы, что необходимо побеждать", - передает слова Витиньо пресс-служба армейцев.
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 10:20
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(2)
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
на железнодорожных путях опракинулся вагон с табачным маслом.... yum


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: serega_user (Сегодня, 11:05) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хватит смотреть в таблицу. Играйте просто на положительный результат, а там видно будет итоговое место.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:50) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Странно, что никто не сказал, что газпром стимулирует Локо, а за кого сегодня Питер и так понятно.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:39) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
витиньо опят языком молоитт, после забитого.
сколько у него уже? 2,3,4 мяча?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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