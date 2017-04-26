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Луис Энрике: буду радоваться, что три года я был тренером Лионеля Месси

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике сообщил, что не будет жалеть о прекращении работы с нападающим Лионелем Месси.

"Нет, я не расстроен тем, что не буду тренировать Месси. Всегда стараюсь обращать внимание на позитивное. А в данном случае это то, что я три года был тренером Месси.

Имел возможность наслаждаться его игрой и непосредственно видеть тысячу вещей в его исполнении", - сказал Энрике.

Напомним, испанский специалист покинет свой пост по окончании сезона.
Теги: Энрике Барселона Месси
Сегодня, 10:58
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