Луис Энрике: буду радоваться, что три года я был тренером Лионеля Месси

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике сообщил, что не будет жалеть о прекращении работы с нападающим Лионелем Месси.



"Нет, я не расстроен тем, что не буду тренировать Месси. Всегда стараюсь обращать внимание на позитивное. А в данном случае это то, что я три года был тренером Месси.



Имел возможность наслаждаться его игрой и непосредственно видеть тысячу вещей в его исполнении", - сказал Энрике.



Напомним, испанский специалист покинет свой пост по окончании сезона.