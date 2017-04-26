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Арсен Венгер: я лично думаю, что Санчес подпишет новый контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что нападающий Алексис Санчес останется в команде на ближайшие годы.

"Он счастлив в "Арсенале". Я лично думаю, что он подпишет новый контракт, глубоко в это верю. Разногласия есть, но все можно решить. Обе стороны полны желания прийти к соглашению, я думаю, это произойдет.

Продать Санчеса? Важно провести анализ и понять, сможем ли мы найти игрока лучше, за какие деньги. Я уверен, что мы бы не стали продавать его в клуб АПЛ.

В другую команду? Мы хотим оставаться сильными, а не укреплять другую команду. Но я думаю, что он останется здесь и подпишет контракт", - приводит слова Венгера "Газета.ru" со ссылкой на The Telegraph.
Теги: Венгер Санчес Арсенал
Сегодня, 11:16
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