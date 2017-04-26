Арсен Венгер: я лично думаю, что Санчес подпишет новый контракт с "Арсеналом"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
12:21
Губернатор - о строительстве "Крестовского": компетентные органы во всем разберутся, а мы им поможем (8)
Губернатор - о строительстве "Крестовского": компетентные органы во всем разберутся, а мы им поможем (8)
Вчера 23:42
Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби (18)
Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби (18)
Вчера 23:39
Дубль Косты помог "Челси" обыграть "Саутгемптон"
Дубль Косты помог "Челси" обыграть "Саутгемптон"
Вчера 23:38
"Малага" в гостях победила "Гранаду"
"Малага" в гостях победила "Гранаду"
Вчера 22:41
Денис Глушаков: мужики! Тяжелый матч! Победа! (46)
Денис Глушаков: мужики! Тяжелый матч! Победа! (46)
Вчера 22:41
Александр Мостовой: "Спартак" с трудом обыграл "Урал", но через 30 минут об этом все забыли, очки важнее (7)
Александр Мостовой: "Спартак" с трудом обыграл "Урал", но через 30 минут об этом все забыли, очки важнее (7)
Вчера 22:32
"Спортинг" и "Эспаньол" сыграли вничью
"Спортинг" и "Эспаньол" сыграли вничью
Вчера 22:16
Миха Мевля получил травму в матче против "Уфы" (3)
Миха Мевля получил травму в матче против "Уфы" (3)
Вчера 22:03
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (8)
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (8)
Вчера 21:46
Витиньо: ЦСКА сохраняет шансы на титул, впереди много игр (6)
Витиньо: ЦСКА сохраняет шансы на титул, впереди много игр (6)
Вчера 21:33
Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции (9)
Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции (9)
Вчера 21:27
"Ростов" одержал минимальную победу над "Уфой" (11)
"Ростов" одержал минимальную победу над "Уфой" (11)
Вчера 21:22
"Спартак" благодаря голу Фернандо обыграл "Урал" (148)
"Спартак" благодаря голу Фернандо обыграл "Урал" (148)
Вчера 21:02
Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч
Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч
Вчера 20:44
Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России (12)
Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России (12)
Вчера 20:18
Дмитрий Булыкин: матч с ЦСКА покажет, насколько "Спартак" готов биться за чемпионство (7)
Дмитрий Булыкин: матч с ЦСКА покажет, насколько "Спартак" готов биться за чемпионство (7)
Вчера 20:06
"Лион" хочет вернуть Антони Марсьяля (1)
"Лион" хочет вернуть Антони Марсьяля (1)
Арсен Венгер: я лично думаю, что Санчес подпишет новый контракт с "Арсеналом"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что нападающий Алексис Санчес останется в команде на ближайшие годы.
"Он счастлив в "Арсенале". Я лично думаю, что он подпишет новый контракт, глубоко в это верю. Разногласия есть, но все можно решить. Обе стороны полны желания прийти к соглашению, я думаю, это произойдет.
Продать Санчеса? Важно провести анализ и понять, сможем ли мы найти игрока лучше, за какие деньги. Я уверен, что мы бы не стали продавать его в клуб АПЛ.
В другую команду? Мы хотим оставаться сильными, а не укреплять другую команду. Но я думаю, что он останется здесь и подпишет контракт", - приводит слова Венгера "Газета.ru" со ссылкой на The Telegraph.
"Он счастлив в "Арсенале". Я лично думаю, что он подпишет новый контракт, глубоко в это верю. Разногласия есть, но все можно решить. Обе стороны полны желания прийти к соглашению, я думаю, это произойдет.
Продать Санчеса? Важно провести анализ и понять, сможем ли мы найти игрока лучше, за какие деньги. Я уверен, что мы бы не стали продавать его в клуб АПЛ.
В другую команду? Мы хотим оставаться сильными, а не укреплять другую команду. Но я думаю, что он останется здесь и подпишет контракт", - приводит слова Венгера "Газета.ru" со ссылкой на The Telegraph.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.