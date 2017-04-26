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Защитник "Монако": считаю, мы можем пройти "Ювентус" и выйти в финал Лиги чемпионов

Защитник "Монако" Камил Глик считает, что монегаски смогут выйти победителями в противостоянии с "Ювентусом" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Легко не будет, но футболисты "Монако" не испытывают никакого давления. Посмотрите, как далеко мы прошли. Я считаю, что "Монако" может выйти в финал Лиги чемпионов. Постараемся еще раз всех удивить.

Пока о матче с "Ювентусом" не думаем, так как есть более важные игры впереди", - цитирует Глика "Газета.ru" со ссылкой на Tuttosport.
Теги: Монако
Сегодня, 11:52
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