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Криштиану Роналду и Тони Кроос не попали в заявку "Реала" на игру с "Депортиво"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании против "Депортиво".

В список игроков не попали нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Тони Кроос. Также из-за дисквалификации игру пропустит защитник Серхио Рамос.



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Теги: Роналду Реал
Сегодня, 12:15
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