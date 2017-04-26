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Гендиректор "Уфы": мне нравится как играет команда Сергея Семака

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает, что с приходом главного тренера Сергея Семака команда начала создавать больше моментов.

"Игра команды перестраивается. Понятно, что хотелось бы другого результата, но сейчас так получается, что шесть матчей не можем победить. Надо пережить эти моменты и прервать эту серию.

Нельзя сказать, что "Уфа" плохо играет, наоборот, мы начали создавать больше моментов. Сергей Семак на верном пути, команда верит в то, что делает.

Мне нравится, как мы играем. Есть отдельные моменты, в которых выглядим очень хорошо, теперь нужна целостность. Пройдёт и эта полоса", – цитирует Газизова "Чемпионат".
Теги: Уфа Семак
Сегодня, 12:53
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