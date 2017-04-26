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СМИ: Зидан хочет пригласить Килиана Мбаппе в "Реал"

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе попал в сферу интересов главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

Французский тренер уверен, что 18-летний футболист не потеряется в его звездной команде, о чем сказал президенту "Королевского клуба" Флорентино Пересу. Глава "сливочных" готов потратить крупную сумму на приобретение этого футболиста, передает "Газета.ru" со ссылкой на французские СМИ.
Теги: Реал Мбаппе
Сегодня, 12:55
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