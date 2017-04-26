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Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
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Губернатор - о строительстве "Крестовского": компетентные органы во всем разберутся, а мы им поможем (27)
Губернатор - о строительстве "Крестовского": компетентные органы во всем разберутся, а мы им поможем (27)
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Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби (19)
Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби (19)
Голкипер "ПСЖ" Сиригу может продолжить карьеру в Италии
Голкипер "ПСЖ" Сальваторе Сиригу, выступающий на правах аренды за "Осасуну", может перейти в "Торино".
Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб ищет замену нынешнему вратарю команды Джо Харту, у которого в скором времени истечет арендное соглашение с итальянским клубом и он вернется в "Манчестер Сити".
Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб ищет замену нынешнему вратарю команды Джо Харту, у которого в скором времени истечет арендное соглашение с итальянским клубом и он вернется в "Манчестер Сити".
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