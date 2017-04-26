Голкипер "ПСЖ" Сиригу может продолжить карьеру в Италии

Голкипер "ПСЖ" Сальваторе Сиригу, выступающий на правах аренды за "Осасуну", может перейти в "Торино".



Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб ищет замену нынешнему вратарю команды Джо Харту, у которого в скором времени истечет арендное соглашение с итальянским клубом и он вернется в "Манчестер Сити".