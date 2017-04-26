Директор "Ньюкасла" арестован по подозрению в мошенничестве

Управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли задержан полицией по подозрению в финансовых махинациях, информирует Daily Mail.



Офицеры Британского налогового управления провели обыски в Англии и Франции, в ходе которых были изъяты документы, финансовые отчеты, компьютеры и телефоны, а также арестовано несколько человек. Чарнли был допрошен по делу об уклонении от уплаты налоговых и таможенных сборов.