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Директор "Ньюкасла" арестован по подозрению в мошенничестве

Управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли задержан полицией по подозрению в финансовых махинациях, информирует Daily Mail.

Офицеры Британского налогового управления провели обыски в Англии и Франции, в ходе которых были изъяты документы, финансовые отчеты, компьютеры и телефоны, а также арестовано несколько человек. Чарнли был допрошен по делу об уклонении от уплаты налоговых и таможенных сборов.
Теги: Ньюкасл
Сегодня, 16:34
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