Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Абель Феррейра возглавил "Брагу"

Новым главным тренером "Браги" стал Абель Феррейра, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2020 года. Ранее в отставку был отправлен уже экс-главный тренер португальского клуба Жорже Симау.
Сегодня, 16:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.