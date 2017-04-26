Абель Феррейра возглавил "Брагу"

Новым главным тренером "Браги" стал Абель Феррейра, сообщает официальный сайт португальского клуба.



Соглашение сторон рассчитано до лета 2020 года. Ранее в отставку был отправлен уже экс-главный тренер португальского клуба Жорже Симау.