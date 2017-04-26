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Алан Дзагоев получил травму в матче с "Локомотивом" и был заменен

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в матче 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

Футболист сборной России отличился в начале матча, однако уже на 17-й минуте попросил замену. Вместо него вышел Кирилл Набабкин.
Теги: Дзагоев ЦСКА Локомотив
Сегодня, 20:14
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10
(4)
№10 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Алану здоровья!


Цитата: jeyson1328
Когда он послдений раз играл хотя бы 3 матча кряду? Пора завершать карьеру. Играет 3-4 игры в год.

Без сопливых разберемся кому и сколько у нас играть.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№9 Написал: jeyson1328 санкт-петербург (Сегодня, 20:34) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Когда он послдений раз играл хотя бы 3 матча кряду? Пора завершать карьеру. Играет 3-4 игры в год.
Регистрация: 18.02.2013
№8 Написал: vlees..... (Сегодня, 20:32) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
второй Ройс
Регистрация: 23.04.2017
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (4)

Что то травмы зачастили а скоро конфедирация! Это плохо!
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 20:29) #
  • -4
  •  (12)

Седой,

Обязательно сыграет, хоть 10 минут, и обязательно забьет................
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: Роман Буровский (Сегодня, 20:27) #
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Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (5)

Лукоморье,
Видимо опять задняя поверхность бедра...
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 20:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья! Очень жаль, если со спартаком не сыграет


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Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что за травма?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 20:23) #
  • +3
  •  (5)

Алану здоровья!!!!!!! Выздоравливай111
Регистрация: 5.02.2017
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