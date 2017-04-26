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Паровоз под откос: ЦСКА разгромил "Локомотив"
В центральном матче 25 тура встречались ЦСКА и «Локомотив» - команды, которые давно не проигрывали. На удивление, игра прошла без шансов для красно-зеленых. Еще в первом тайме ЦСКА забил три мяча усилиями Дзагоева, Витиньо и Головина, а во втором тайме только увеличил разрыв в счете. Rusfootball.info рассказывает о матче, благодаря победе в котором армейцы вернулись на второе место в турирной таблице.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Головин, Фернандес (Тошич, 82), Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Витиньо (Чалов, 65), Ионов
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Фернандеш, Майкон (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Игнатьев, 69), Ари
С течением времени именно ЦСКА, а не «Зенит» превратился в главного конкурента «Спартака», пусть отрыв и велик. Это стало возможным из-за длительной беспроигрышной серии красно-синих, а последний раз встречу «на щите» они заканчивали еще в ноябре прошлого года, когда уступили все тем же красно-белым. В матче с «Локо» из-за перебора карточек не мог принять участие Щенников, благодаря чему в основе вновь вышел Сергей Игнашевичг. Зато восстановились Миланов и Тошич (они остались в запасе), а Дзагоев выходил в старте еще в прошлом туре против «Уфы» и, понятное дело, появился с первых минут.
У «Локомотива» весной дела также идут в гору: команда Юрия Семина постепенно выбирается с 9-10 мест, прошла в финал кубка, не проигрывала уже 5 матчей в чемпионате, чередуя ничьи с победами, а за последние 180 минут игрового времени «железнодорожники» огорчали соперника 6 раз. Из неприятностей серьезная травма капитана Ведрана Чорлуки, который пропустит не менее 6 месяцев. Место хорвата занял Пейчинович, кроме того, Юрий Палыч по сравнению с прошлым матчем произвел еще одно изменение – Игорь Денисов вернулся в состав, заменив юного по российским меркам Баринова.
Перед матчем отдельно акцентировалось внимание на фигуре арбитра. «Многострадальный» Еськов был заменен на Карасева, для которого это только третья игра в 2017 году. В первые 15 минут главным действующим лицом выступил Алан Дзагоев. Именно полузащитник открыл счет в этом матче. Витиньо пасом нашел Алана в штрафной красно-зеленых, который одним движением убрал Пейчиновича, а другим прошил Гильерме. Но радость фанатов ЦСКА продолжалась недолго, через пару минут Алан попросил замену. Неужели рецидив или другая травма? Вместо Дзагоева вышел Кирилл Набабкин, который занял позицию правого защитника, а Головин переместился в полузащиту.
После забитого мяча хозяева не ушли в глухую оборону, как иногда бывало, а продолжали натиск. Витиньо и Головин имели по моменту, но Гильерме и стечение обстоятельств не дали состояться убийству интриги. Команда Семина также не сидела только на своей половине поля. Основная опасность для Акинфеева исходила от штрафных, которые исполнял Мануэл Фернандеш. Дважды полузащитник обводил стенку и попадал в створ, и оба раза прекрасно действовал вратарь ЦСКА. Особенно ему пришлось потрудиться при втором штрафном, когда мяч после удара Ману шел по причудливой траектории – Игорь успел сложиться.
Одним из самых активных игроков первого тайма в составе ЦСКА был Витиньо, который раз за разом пытался огорчить русско-бразильского вратаря «Локомотива» дальними ударами. И если первые две попытки были неудачными, то на третий раз, за 5 минут перед перерывом, Маринато капитулировал перед соотечественником. Ионов перед штрафной переадресовал мяч Витиньо, который своим точным ударом сделал счет 2:0, перед этим раскачав защитника. Бразилец продолжил куражиться, через пять минут отобрав мяч у застывших Денисова и Тарасова (ребята немного припоздали с "Манекем челленджем"), сделал пас на Головина, который влепил в левый угол, не доходя до штрафной. 3:0 после первого тайма, а ЦСКА мог начинать готовиться к матчу со «Спартаком». Во всех голах принял участие Витиньо,который набрал 3 балла по системе гол+пас.
А в начале второго тайма разгром начал трансформироваться в откровенный погром. ЦСКА продолжал разрывать в клочья оборону "Локомотива". Хоть и говорят, что один в поле не воин, но при Чорлуке в составе подобного не происходило. Марио Фернандес сыграл в стеночку с Натхо, израильтянин выстрелил в дальний угол и 4:0. Интересно, что все голы забивались разными игроками.
К чести железнодорожников они не опускали руки и старались что-либо изменить. Особо активным в этом желании был Мануэл Фернандеш, который бил по воротам Акинфеева чаще, чем все вместе взятые игроки хозяев. Но этого было мало, финальный свисток Карасева, который даже не добавлял дополнительных минут, зафиксировал итоговый счет 4:0. В 26 туре ЦСКА предстоит еще одно дерби, со "Спартаком" - лидером чемпионата страны, именно красно-белым армейцы последний раз проигрывали. Если красно-синим удастся победить, то интрига в борьбе за золото заживет с новой силой. "Локомотив", в свою очередь, сыграет с казанским "Рубином".
Иван Уральский. Rusfootball.info
Чемпионат России
25 тур
ЦСКА - "Локомотив" 3:0
Голы: Дзагоев, 12, Витиньо, 40, Головин, 45
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Головин, Фернандес (Тошич, 82), Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Витиньо (Чалов, 65), Ионов
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Фернандеш, Майкон (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Игнатьев, 69), Ари
С течением времени именно ЦСКА, а не «Зенит» превратился в главного конкурента «Спартака», пусть отрыв и велик. Это стало возможным из-за длительной беспроигрышной серии красно-синих, а последний раз встречу «на щите» они заканчивали еще в ноябре прошлого года, когда уступили все тем же красно-белым. В матче с «Локо» из-за перебора карточек не мог принять участие Щенников, благодаря чему в основе вновь вышел Сергей Игнашевичг. Зато восстановились Миланов и Тошич (они остались в запасе), а Дзагоев выходил в старте еще в прошлом туре против «Уфы» и, понятное дело, появился с первых минут.
У «Локомотива» весной дела также идут в гору: команда Юрия Семина постепенно выбирается с 9-10 мест, прошла в финал кубка, не проигрывала уже 5 матчей в чемпионате, чередуя ничьи с победами, а за последние 180 минут игрового времени «железнодорожники» огорчали соперника 6 раз. Из неприятностей серьезная травма капитана Ведрана Чорлуки, который пропустит не менее 6 месяцев. Место хорвата занял Пейчинович, кроме того, Юрий Палыч по сравнению с прошлым матчем произвел еще одно изменение – Игорь Денисов вернулся в состав, заменив юного по российским меркам Баринова.
Перед матчем отдельно акцентировалось внимание на фигуре арбитра. «Многострадальный» Еськов был заменен на Карасева, для которого это только третья игра в 2017 году. В первые 15 минут главным действующим лицом выступил Алан Дзагоев. Именно полузащитник открыл счет в этом матче. Витиньо пасом нашел Алана в штрафной красно-зеленых, который одним движением убрал Пейчиновича, а другим прошил Гильерме. Но радость фанатов ЦСКА продолжалась недолго, через пару минут Алан попросил замену. Неужели рецидив или другая травма? Вместо Дзагоева вышел Кирилл Набабкин, который занял позицию правого защитника, а Головин переместился в полузащиту.
После забитого мяча хозяева не ушли в глухую оборону, как иногда бывало, а продолжали натиск. Витиньо и Головин имели по моменту, но Гильерме и стечение обстоятельств не дали состояться убийству интриги. Команда Семина также не сидела только на своей половине поля. Основная опасность для Акинфеева исходила от штрафных, которые исполнял Мануэл Фернандеш. Дважды полузащитник обводил стенку и попадал в створ, и оба раза прекрасно действовал вратарь ЦСКА. Особенно ему пришлось потрудиться при втором штрафном, когда мяч после удара Ману шел по причудливой траектории – Игорь успел сложиться.
Одним из самых активных игроков первого тайма в составе ЦСКА был Витиньо, который раз за разом пытался огорчить русско-бразильского вратаря «Локомотива» дальними ударами. И если первые две попытки были неудачными, то на третий раз, за 5 минут перед перерывом, Маринато капитулировал перед соотечественником. Ионов перед штрафной переадресовал мяч Витиньо, который своим точным ударом сделал счет 2:0, перед этим раскачав защитника. Бразилец продолжил куражиться, через пять минут отобрав мяч у застывших Денисова и Тарасова (ребята немного припоздали с "Манекем челленджем"), сделал пас на Головина, который влепил в левый угол, не доходя до штрафной. 3:0 после первого тайма, а ЦСКА мог начинать готовиться к матчу со «Спартаком». Во всех голах принял участие Витиньо,который набрал 3 балла по системе гол+пас.
А в начале второго тайма разгром начал трансформироваться в откровенный погром. ЦСКА продолжал разрывать в клочья оборону "Локомотива". Хоть и говорят, что один в поле не воин, но при Чорлуке в составе подобного не происходило. Марио Фернандес сыграл в стеночку с Натхо, израильтянин выстрелил в дальний угол и 4:0. Интересно, что все голы забивались разными игроками.
К чести железнодорожников они не опускали руки и старались что-либо изменить. Особо активным в этом желании был Мануэл Фернандеш, который бил по воротам Акинфеева чаще, чем все вместе взятые игроки хозяев. Но этого было мало, финальный свисток Карасева, который даже не добавлял дополнительных минут, зафиксировал итоговый счет 4:0. В 26 туре ЦСКА предстоит еще одно дерби, со "Спартаком" - лидером чемпионата страны, именно красно-белым армейцы последний раз проигрывали. Если красно-синим удастся победить, то интрига в борьбе за золото заживет с новой силой. "Локомотив", в свою очередь, сыграет с казанским "Рубином".
Иван Уральский. Rusfootball.info
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