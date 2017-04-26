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"Арсенал" в Туле обыграл "Крылья Советов"

Тульский "Арсенал" выиграл у "Крыльев Советов" в матче 25-го тура РФПЛ.

Чемпионат России

25 тур

"Арсенал" - "Крылья Советов" 2:0

Голы: Григалава, 31Б Расич, 78

"Арсенал": Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Максимов, Бурмистров, (Горбатенко, 70), Думбия, (Рыжков, 88), Шевченко.

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, (Садик, 72), Зотов, Божин, Надсон, Зинков, (Глеб, 58), Зуев, Мияйлович, Корниленко, Бруно, 9Ткачёв, 64), Паскуато.

Предупреждения: Таранов, 17
Теги: Арсенал Тула Крылья Советов
Сегодня, 21:23
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2
(1)
№2 Написал: Роман Буровский (Сегодня, 21:43) #
  • -2
  •  (2)
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Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Крылья сложили крылья...как-то у Крылышек игра совсем не смотрелась..
Регистрация: 21.11.2016
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