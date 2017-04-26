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20:09
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
19:10
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
13:59
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
"Арсенал" в Туле обыграл "Крылья Советов"
Тульский "Арсенал" выиграл у "Крыльев Советов" в матче 25-го тура РФПЛ.
Чемпионат России
25 тур
"Арсенал" - "Крылья Советов" 2:0
Голы: Григалава, 31Б Расич, 78
"Арсенал": Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Максимов, Бурмистров, (Горбатенко, 70), Думбия, (Рыжков, 88), Шевченко.
"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, (Садик, 72), Зотов, Божин, Надсон, Зинков, (Глеб, 58), Зуев, Мияйлович, Корниленко, Бруно, 9Ткачёв, 64), Паскуато.
Предупреждения: Таранов, 17
Чемпионат России
25 тур
"Арсенал" - "Крылья Советов" 2:0
Голы: Григалава, 31Б Расич, 78
"Арсенал": Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Максимов, Бурмистров, (Горбатенко, 70), Думбия, (Рыжков, 88), Шевченко.
"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, (Садик, 72), Зотов, Божин, Надсон, Зинков, (Глеб, 58), Зуев, Мияйлович, Корниленко, Бруно, 9Ткачёв, 64), Паскуато.
Предупреждения: Таранов, 17
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