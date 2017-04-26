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20:09
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
19:10
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
13:59
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
"Рубин" на своем поле проиграл "Тереку"
В матче 25-го тура чемпионата России "Терек" на выезде одержал победу над "Рубином".
Чемпионат России
25 тур
"Рубин" - "Терек" 0:1
Гол: Мбенг, 44.
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Сонг (М'Вила, 38), Цакташ, Лестьенн (Рочина, 68), Жемалетдинов (Ткачук, 79), Канунников, Жонатас.
"Терек": Городов, Родолфо, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев, Пирис, Лебеденко (Иванов, 82), Митришев (Торже, 69), Мбенг (Балай, 79).
Предупреждения: Кузяев, 15, Плиев, 24, Цакташ, 30, Самбрано, 76, М'Вила, 76, Санчес, 83.
Чемпионат России
25 тур
"Рубин" - "Терек" 0:1
Гол: Мбенг, 44.
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Сонг (М'Вила, 38), Цакташ, Лестьенн (Рочина, 68), Жемалетдинов (Ткачук, 79), Канунников, Жонатас.
"Терек": Городов, Родолфо, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев, Пирис, Лебеденко (Иванов, 82), Митришев (Торже, 69), Мбенг (Балай, 79).
Предупреждения: Кузяев, 15, Плиев, 24, Цакташ, 30, Самбрано, 76, М'Вила, 76, Санчес, 83.
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