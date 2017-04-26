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"Рубин" на своем поле проиграл "Тереку"

В матче 25-го тура чемпионата России "Терек" на выезде одержал победу над "Рубином".

Чемпионат России

25 тур

"Рубин" - "Терек" 0:1

Гол: Мбенг, 44.

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Сонг (М'Вила, 38), Цакташ, Лестьенн (Рочина, 68), Жемалетдинов (Ткачук, 79), Канунников, Жонатас.

"Терек": Городов, Родолфо, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев, Пирис, Лебеденко (Иванов, 82), Митришев (Торже, 69), Мбенг (Балай, 79).

Предупреждения: Кузяев, 15, Плиев, 24, Цакташ, 30, Самбрано, 76, М'Вила, 76, Санчес, 83.
Теги: Рубин Терек
Сегодня, 21:27
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7
(0)
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:42) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У Рубина точно есть главный тренер?


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)

Не пора ли расстаться с горе-тренером?
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: Роман Буровский (Сегодня, 21:35) #
  • -1
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№4 Написал: Бриг (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Эх, Рубин, столько надежд на тебя было в этом чемпионате...И тренер казалось бы..крут..и игроки под стать..Как-то вот так..Спортивную ходьбу команда показывает, а не футбол...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: vlees..... (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
такие дауны:)Теперь тереку точно уже нечего не надо,изи нам сольют:)
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Игру не смотрел, но осуждаю.

Видать очень большие отступные у Грасии.
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: trent (Сегодня, 21:28) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
рубин, днище...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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