Да здравствует интрига! "Арсенал" победил "Крылья" и обошел их

Чемпионат России



25 тур



Арсенал 2-0 Крылья Советов



Голы: Григалава, 31, Расич, 79.



"Арсенал": Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Максимов (Расич, 73), Бурмистров (Горбатенко, 65), Думбия (Рыжков, 90), Шевченко.



"Крылья Советов": Конюхов, Таранов (Садик, 71), Зотов, Божин, Надсон, Зинков (Глеб, 54), Зуев, Мияйлович, Корниленко, Бруно (Ткачёв, 58), Паскуато.



Предупреждения: Беляев, 14, Бурчану, 60 - Таранов, 18, Мияйлович, 44, Зотов, 59. Григалава, 31, Расич, 79.Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Максимов (Расич, 73), Бурмистров (Горбатенко, 65), Думбия (Рыжков, 90), Шевченко.Конюхов, Таранов (Садик, 71), Зотов, Божин, Надсон, Зинков (Глеб, 54), Зуев, Мияйлович, Корниленко, Бруно (Ткачёв, 58), Паскуато.Беляев, 14, Бурчану, 60 - Таранов, 18, Мияйлович, 44, Зотов, 59.

Важнейшая битва аутсайдеров принесла победу тулякам и до предела обострила ситуацию в подвале турнирной таблицы РФПЛ.рассказывает о том, как "Арсенал" и "Крылья Советов" сражались за право выступать в элитном дивизионе.Сомневаюсь, что есть хоть какой-то смысл расписывать значимость поединка в Туле. Вы все прекрасно понимаете и сами. Команда, расположившаяся в зоне вылета, играет с коллективом, находящимся прямо над ней на 14-й позиции и опережающим ее на три очка. Что еще требуется для зубодробительной интриги? Не менее очевидным было и то, что "Арсеналу" нужно было кровь из носу побеждать (и тогда он обошел бы "Крылья" по дополнительному показателю – числу выигранных матчей), а самарцев полностью устраивала ничья. Виктория же гостей делала вероятность их прямого падения в РФПЛ крайне низкими и очень серьезно снижала шансы туляков.Подопечные Сергея Кирьякова после зимней паузы сумели выиграть две встречи, а в активе подшефных Вадима Скприченко значилась всего одна весенняя победа. Однако при этом "канониры" подошли к сегодняшней битве с серией из трех поражений, тогда как самарская команда, напротив, три предыдущих тура обходилась без проигрышей.Можно вспомнить, что напряженный матч первого круга завершился ничьей 1:1, причем авторы голов уже покинули команду: один из тогдашних лидеров "КС" Йоан Молло отправился в Питер, а Филицио Браун Форбс ныне защищает цвета "Анжи".Уже на 2-й минуте Зуев разогнал быструю контратаку и отдал к линии штрафной на Брауно, тот, перекладывая мяч с правой на левую, убрал со своего пути оппонента, но пробил прямо в руки Габулову.Этот эпизод ознаменовал явное преимущество "Крылышек" в первой половине первого же тайма. Самарцы гораздо лучше держали мяч, находили слабые места в обороне соперника, и создавалось полное впечатление, что это им, а не "Арсеналу", нужно обязательно брать три пункта.Следующий шанс гостей получился курьезным, ибо после подачи Паскуато со штрафного мяч, никого на задев, стукнулся о газон и едва не залетел в дальнюю "девятку". Позднее Зуев на левом краю около лицевой легко обыграл Думбию и подал к линии вратарской, куда набежал Надсон и из убойной позиции головой послал мяч гораздо выше перекладины.По прошествии примерно двадцати минут туляки сумели выровнять игру. Впрочем, и после этого они могли пропустить. Корниленко поборолся за вброс из аута и головой продлил полет мяча, а все тот же Зуев со второго этажа едва не поразил дальний угол.И только затем, наконец-то, заговорили пушки "канониров". Первым прицел попытался настроить Сунзу, к коему мяч отскочил после навеса в штрафную "Крыльев", однако его выстрел был бы куда уместнее в ином футболе – американском.А вот у Григалавы с этим никаких проблем не было. Бурмистров неудачно подал угловой, но мяч вернулся к Никите, и со второй попытки тот выкрутил хороший навес, а пришедший на розыгрыш стандарта Гиа нанес классический удар с отскоком от газона – у Конюхова не было никаких шансов выручить свою команду. При этом на газоне лежал Мияйлович, но вряд ли гости могли предъявлять по этому поводу претензии.Первый гол грузинского защитника в футболке "Арсенала"!До завершения первой половины игры оставалось около четверти часа, и за это время соперники успели обменяться моментами. Сначала Бруно с угла вратарской ударил головой выше, а затем Бурмистров уже лежа протолкнул мяч на Шевченко, который немного не попал в левый нижний угол.Надо сказать, что подопечные Сергея Кирьякова и Вадима Скрипченко до перерыва играли на достаточно высоких скоростях, потому неудивительно, что к концу тайма темп несколько спал, и противники явно решили, что судьбу матча они будут решать во второй половине.Когда на табло горели нули, "Крылья" смотрелись получше соперника и создавали моменты. После перерыва им нужно было обязательно забивать, но теперь у волжан ничего в атаке не получалось, и ответные выпады тульской команды были хоть и не очень остры, однако все равно опаснее, нежели позиционное наступление гостей.Если говорить прямо, так самарцы и вовсе ничего не создали во втором тайме. У них были только, как сейчас модно выражаться, подходы да еще неточные выстрелы из-за штрафной. Скрипченко бросил в бой Ткачева и некогда одного из лучших футболистов постсоветского пространства Александра Глеба, но они никак игру "КС" не усилили. Да, были неплохие удары Корниленко и Бруно, только вот мяч после них находил перчатки Габулова."Арсенал" мог удвоить свое преимущество еще на старте второй половины, когда Максимов вывел Шевченко один на один, а тот четко пробил мимо Конюхова, однако Игорь совсем чуть-чуть залез в офсайд, что не укрылось от взора лайнсмена. Позднее эта парочка сотворила еще один момент. Максимов около лицевой с двумя висящими на нем защитниками поворочался, как медведь, и умудрился-таки протолкнуть мяч на Шевченко, а тот в жесткой борьбе с оппонентом пнул его мимо ближнего угла.На 73-й минуте Кирьяков решил освежить атаку, сменив подуставшего Максимова на Расича. И очень скоро выяснилось, что интуиция бывшего форварда сборной России не подвела. Правда, еще до того имел отличную возможность отличиться Комбаров. Конюхову пришлось снимать мяч с головы у кого-то из туляков, тот (мяч, разумеется) отскочил к линии штрафной, куда набегал Кирилл, но ему не удалось попасть в створ.А вот спустя несколько минут "Крылья" уже не спаслись. Горбатенко со своей половины поля забросил мяч аж к линии чужой штрафной, вратарь гостей так и не решил, что ему делать, застыв в полупозиции, а Расич, здорово оценив ситуацию, с лету мягко перебросил Конюхова, и мяч, стукнувшись о газон, влетел под перекладину.Ну ладно, выше я был немного несправедлив к самарской команде. На 89-й минуте, когда уже почти все было решено, Ткачев мог сделать последние мгновения матча жаркими: приняв мяч на линии штрафной, оставленный без опеки, мой тезка мгновенно развернулся и хлестким ударом едва не поразил дальний угол. Уже в добавленное время Сергей еще и штрафной исполнял, однако там было уже совсем не так опасно.Футболисты "Крылышек" могут винить только самих себя. Как говорится, когда тебе дают забивать, делай это, а коль мажешь, то жди беды.В Туле же сегодня футбольный праздник. Свою проигрышную серию "Арсенал" оборвал очень вовремя, добыв победу, значимость, которой переоценит трудно. "Канониры", как я уже писал выше, не только нагнали волжан, но и сбросили их в зону вылета по дополнительным показателям.А для сторонник наблюдателей такой расклад, наверное, самый лучший, ибо теперь борьба за выживание в нашей Премьер-лиге достигает своего пика, и предсказать, кто же отправится напрямик в ФНЛ, невозможно. Быть может, что-то прояснит следующий тур, в коем на самарский "Металлург" прибудет "Оренбург"...