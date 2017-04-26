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20:09
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
19:10
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
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Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Юрий Сёмин: мы в состоянии понять и принять поражение от ЦСКА
Футболисты "Локомотива" в состоянии принять и понять поражение от ЦСКА (0:4), сообщил главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин.
"ЦСКА полностью нас переиграл, он показал хорошую игру. В каждом эпизоде "армейцы" были злее, принципиальнее, по мозгам дали серьёзно, и наши футболисты в состоянии понять и принять это поражение, и, конечно, исправить. Каждый футболист не играл в полную силу, как он может. После этого матча мне сложно сказать, где полурезервный состав, а где основной", - цитирует Семина ТАСС.
"ЦСКА полностью нас переиграл, он показал хорошую игру. В каждом эпизоде "армейцы" были злее, принципиальнее, по мозгам дали серьёзно, и наши футболисты в состоянии понять и принять это поражение, и, конечно, исправить. Каждый футболист не играл в полную силу, как он может. После этого матча мне сложно сказать, где полурезервный состав, а где основной", - цитирует Семина ТАСС.
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