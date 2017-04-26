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Юрий Сёмин: мы в состоянии понять и принять поражение от ЦСКА

Футболисты "Локомотива" в состоянии принять и понять поражение от ЦСКА (0:4), сообщил главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин.

"ЦСКА полностью нас переиграл, он показал хорошую игру. В каждом эпизоде "армейцы" были злее, принципиальнее, по мозгам дали серьёзно, и наши футболисты в состоянии понять и принять это поражение, и, конечно, исправить. Каждый футболист не играл в полную силу, как он может. После этого матча мне сложно сказать, где полурезервный состав, а где основной", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Локомотив ЦСКА
Сегодня, 21:46
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№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Ну и что с тобой делать, Бородач?"
"Понять и простить......." "И окно откройте...."
Регистрация: 13.03.2012
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