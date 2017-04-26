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Юрий Семин: ЦСКА полностью переиграл нас, и я их хочу поздравить их с хорошей игрой

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от ЦСКА.

- Соперник полностью переиграл нас, и я их хочу поздравить их с хорошей игрой. В каждом эпизоде они были злее, сильнее, принципиальнее нас. Когда проиграешь 0:1, будут говорить: могли забить, могли не забить. По мозгам нам дали очень серьёзно. Наши футболисты в состоянии понять и принять поражение и исправить ситуацию в дальнейших матчах.

- Почему решили играть в четыре защитника?

- Предыдущий матч тоже играли в четыре защитника. В какой-то мере замена Чорлуки не произошла. Каждый футболист "Локомотива" не играл в полную силу, так, как может.

- Будете ли вы выставлять полурезерв на игру с "Рубином" ради финала Кубка?

- После этого матча сложно сказать, где у нас полурезервный состав, а где основной.

Rusfootball.info
Теги: Семин Локомотив ЦСКА
Вчера, 23:02
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№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 00:54) #
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online

После этого матча сложно сказать, где у нас полурезервный состав, а где основной.

Иначе говоря - все - полное ГОВНО, что давно уже и говорилось! Ну так кому сидим, куда ждем?!
Млядь, один из самых богатых клубов - а состав... Обнять и плакать, да что у вас там творится-то?!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо за поздравления! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
- После этого матча сложно сказать, где у нас полурезервный состав, а где основной.

Надо знать Юрий Палыч. Геркус сегодня очень недовольный сидел, может и выводы сделать по окончании сезона.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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