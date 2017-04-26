Валерий Масалитин: надеюсь, судьи не будут мешать ЦСКА и "Спартаку" играть

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 25-м туре Премьер-Лиги против "Локомотива" (4:0).
- Как вам минувшая встреча?
Двух мнений быть не может: ЦСКА по всем статьям переиграл "Локомотив". Хотелось бы, конечно, чтобы матч получился более напряжённым, борьба была бы острее, но не получилось. "Армейцы" были по всем параметрам сильнее.
- Такой феерии ЦСКА при Викторе Гончаренко мы не видели. Более того, многие были недовольны не самым ярким футболом в исполнении команды. Сегодняшний результат - следствие изменений ЦСКА или просто так позволил играть "Локомотив"?
Думаю, какие-то корректировки внёс тренерский штаб ЦСКА, но... у "Локомотива" матч не играл Ведран Чорлука, да и у ЦСКА залетело практически всё. Игорь Акинфеев совершил несколько впечатляющих сэйвов... в целом, счёт матча не по игре, но ЦСКА, безусловно, заслужил эти три очка.
- На счету Витиньо гол и две результативных передачи. Бразилец прогрессирует?
В нашем чемпионате бывают и сильные, и слабые команды. Дни, когда всё хорошо, а когда не получается там, где должно получаться. Сегодня Витиньо проявил свои качества, это был его день. Но в предыдущих матчах, в том числе и важных, он себя не показал должным образом, а лидер на то и лидер, чтобы проявляться в нужный для команды момент, вести за собой.
Вот вышел Алан Дзагоев, разобрался в моменте, забил классный гол. Вот это лидер, я понимаю. Но, к сожалению, его преследуют травмы. Это серьёзная потеря в преддверии московского дерби. Дзагоев всегда показывал и доказывал, что он лидер ЦСКА. Его отсутствие и дисквалификация Романа Ерёменко - большой удар по атакующему потенциалу ЦСКА.
- Владимир Пономарёв задался вопросом, зачем выпускали человека, который только-только оправился от травмы задней поверхности бедра...
Травма в этой области бывает разной. Есть разрыв, есть надрыв. Есть очень гнилое место, соединение сухожилий с мышцами, и если сухожилие надрывается - образуется рубец, который нельзя растянуть, он остаётся. Болезненный процесс, любые нагрузки и любые тренировки очень осложняются.
- Чего вы ждёте от предстоящего московского дерби?
Яркой и зрелищной игры. Надеюсь, судьи не будут мешать командам играть. Просто хочется увидеть дерби, в котором две лучшие команды страны выясняют, кто сильнее. Хочется увидеть содержательный футбол и интригу с первой до последней минуты.
Что касается чемпионской гонки, то, конечно, хотелось бы интриги до последнего тура. Но я думаю, что интрига, всё-таки, умерла.
- Как вам минувшая встреча?
Двух мнений быть не может: ЦСКА по всем статьям переиграл "Локомотив". Хотелось бы, конечно, чтобы матч получился более напряжённым, борьба была бы острее, но не получилось. "Армейцы" были по всем параметрам сильнее.
- Такой феерии ЦСКА при Викторе Гончаренко мы не видели. Более того, многие были недовольны не самым ярким футболом в исполнении команды. Сегодняшний результат - следствие изменений ЦСКА или просто так позволил играть "Локомотив"?
Думаю, какие-то корректировки внёс тренерский штаб ЦСКА, но... у "Локомотива" матч не играл Ведран Чорлука, да и у ЦСКА залетело практически всё. Игорь Акинфеев совершил несколько впечатляющих сэйвов... в целом, счёт матча не по игре, но ЦСКА, безусловно, заслужил эти три очка.
- На счету Витиньо гол и две результативных передачи. Бразилец прогрессирует?
В нашем чемпионате бывают и сильные, и слабые команды. Дни, когда всё хорошо, а когда не получается там, где должно получаться. Сегодня Витиньо проявил свои качества, это был его день. Но в предыдущих матчах, в том числе и важных, он себя не показал должным образом, а лидер на то и лидер, чтобы проявляться в нужный для команды момент, вести за собой.
Вот вышел Алан Дзагоев, разобрался в моменте, забил классный гол. Вот это лидер, я понимаю. Но, к сожалению, его преследуют травмы. Это серьёзная потеря в преддверии московского дерби. Дзагоев всегда показывал и доказывал, что он лидер ЦСКА. Его отсутствие и дисквалификация Романа Ерёменко - большой удар по атакующему потенциалу ЦСКА.
- Владимир Пономарёв задался вопросом, зачем выпускали человека, который только-только оправился от травмы задней поверхности бедра...
Травма в этой области бывает разной. Есть разрыв, есть надрыв. Есть очень гнилое место, соединение сухожилий с мышцами, и если сухожилие надрывается - образуется рубец, который нельзя растянуть, он остаётся. Болезненный процесс, любые нагрузки и любые тренировки очень осложняются.
- Чего вы ждёте от предстоящего московского дерби?
Яркой и зрелищной игры. Надеюсь, судьи не будут мешать командам играть. Просто хочется увидеть дерби, в котором две лучшие команды страны выясняют, кто сильнее. Хочется увидеть содержательный футбол и интригу с первой до последней минуты.
Что касается чемпионской гонки, то, конечно, хотелось бы интриги до последнего тура. Но я думаю, что интрига, всё-таки, умерла.
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