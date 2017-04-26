Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Масалитин: надеюсь, судьи не будут мешать ЦСКА и "Спартаку" играть

Валерий Масалитин: надеюсь, судьи не будут мешать ЦСКА и "Спартаку" игратьБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 25-м туре Премьер-Лиги против "Локомотива" (4:0).

- Как вам минувшая встреча?

Двух мнений быть не может: ЦСКА по всем статьям переиграл "Локомотив". Хотелось бы, конечно, чтобы матч получился более напряжённым, борьба была бы острее, но не получилось. "Армейцы" были по всем параметрам сильнее.

- Такой феерии ЦСКА при Викторе Гончаренко мы не видели. Более того, многие были недовольны не самым ярким футболом в исполнении команды. Сегодняшний результат - следствие изменений ЦСКА или просто так позволил играть "Локомотив"?

Думаю, какие-то корректировки внёс тренерский штаб ЦСКА, но... у "Локомотива" матч не играл Ведран Чорлука, да и у ЦСКА залетело практически всё. Игорь Акинфеев совершил несколько впечатляющих сэйвов... в целом, счёт матча не по игре, но ЦСКА, безусловно, заслужил эти три очка.

- На счету Витиньо гол и две результативных передачи. Бразилец прогрессирует?

В нашем чемпионате бывают и сильные, и слабые команды. Дни, когда всё хорошо, а когда не получается там, где должно получаться. Сегодня Витиньо проявил свои качества, это был его день. Но в предыдущих матчах, в том числе и важных, он себя не показал должным образом, а лидер на то и лидер, чтобы проявляться в нужный для команды момент, вести за собой.

Вот вышел Алан Дзагоев, разобрался в моменте, забил классный гол. Вот это лидер, я понимаю. Но, к сожалению, его преследуют травмы. Это серьёзная потеря в преддверии московского дерби. Дзагоев всегда показывал и доказывал, что он лидер ЦСКА. Его отсутствие и дисквалификация Романа Ерёменко - большой удар по атакующему потенциалу ЦСКА.

- Владимир Пономарёв задался вопросом, зачем выпускали человека, который только-только оправился от травмы задней поверхности бедра...

Травма в этой области бывает разной. Есть разрыв, есть надрыв. Есть очень гнилое место, соединение сухожилий с мышцами, и если сухожилие надрывается - образуется рубец, который нельзя растянуть, он остаётся. Болезненный процесс, любые нагрузки и любые тренировки очень осложняются.

- Чего вы ждёте от предстоящего московского дерби?

Яркой и зрелищной игры. Надеюсь, судьи не будут мешать командам играть. Просто хочется увидеть дерби, в котором две лучшие команды страны выясняют, кто сильнее. Хочется увидеть содержательный футбол и интригу с первой до последней минуты.

Что касается чемпионской гонки, то, конечно, хотелось бы интриги до последнего тура. Но я думаю, что интрига, всё-таки, умерла.
Теги: Масалитин Спартак ЦСКА Локомотив
Вчера, 23:28
Напечатать
4
(4)
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 00:57) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: LIAZ677
ЦСКА в дерби вынесет Спартак в одну калитку.


Правильно, они ж ездовые - зачем нам ходить, пусть пони носят... Надо им еще напомнить, чтоб ботинки нам почистить не забыли stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 00:53) #
  • 0
  •  (0)

ЦСКА в дерби вынесет Спартак в одну калитку.
Регистрация: 3.04.2013
№2 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Завтра газпромовские уебки посчитают расклад попадания им в лигу чемпионов и решат кого лучьше тормознуть..назначая арбитра на эту встречу .. ну и естественно праздник дерби испортить! Своего же нет!

Вот после всего происходящего беспредела с судьями для зенита.. есть ещё люди на этом сайте которые нормально относятся к зениту и все что с ним связано( газпром, миллер, мутко и т.д)?


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Sidhe (Вчера, 23:51) #
  • -1
  •  (3)
online

Не боись, они, как обычно - мешать не будут. Будут из штанов выпрыгивая рукопожатым помогать.
Ихихих - сказал Гинер, глядя на очередной палец


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.