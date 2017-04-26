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"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"
Вчера 23:06
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Вчера 22:48
Андрей Семенов: Думаю, попасть в еврокубки "Тереку" будет очень тяжело, но у нас есть задача выиграть каждую из оставшихся игр
Андрей Семенов: Думаю, попасть в еврокубки "Тереку" будет очень тяжело, но у нас есть задача выиграть каждую из оставшихся игр
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Максим Канунников: Что можно предпринять? Надо гордость засунуть подальше и выкладываться по максимуму (1)
Вчера 22:23
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Зоран Тошич: не видим никакой разницы между соперниками, готовимся к каждой игре (видео) (2)
Вчера 22:15
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Вчера 21:27
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Вчера 20:58
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Вчера 20:09
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Вчера 19:15
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Вчера 19:10
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (17)
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Вчера 18:35
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"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута
"Арсенал" переиграл "Лестер" в матче 28-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
28 тур
"Арсенал" - "Лестер Сити" 1:0
Голы: Хут, 86 (авто.)
"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Косельни, Гиббз (Уэлбек, 68), Коклен (Рэмси, 75), Джака, Озил, Уолкотт (Жиру, 75), Санчес
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Беналуань (Грей, 90), Хут, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез, Варди. Уллоа (Окадзаки, 70)
Предупреждения: Симпсон, 38, Фукс, 52, Беналуань, 80, Джака, 82, Санчес, 90+3, Хут, 90+4
Чемпионат Англии
28 тур
"Арсенал" - "Лестер Сити" 1:0
Голы: Хут, 86 (авто.)
"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Косельни, Гиббз (Уэлбек, 68), Коклен (Рэмси, 75), Джака, Озил, Уолкотт (Жиру, 75), Санчес
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Беналуань (Грей, 90), Хут, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез, Варди. Уллоа (Окадзаки, 70)
Предупреждения: Симпсон, 38, Фукс, 52, Беналуань, 80, Джака, 82, Санчес, 90+3, Хут, 90+4
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