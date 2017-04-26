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"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута

"Арсенал" переиграл "Лестер" в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

28 тур

"Арсенал" - "Лестер Сити" 1:0

Голы: Хут, 86 (авто.)

"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Косельни, Гиббз (Уэлбек, 68), Коклен (Рэмси, 75), Джака, Озил, Уолкотт (Жиру, 75), Санчес

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Беналуань (Грей, 90), Хут, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез, Варди. Уллоа (Окадзаки, 70)

Предупреждения: Симпсон, 38, Фукс, 52, Беналуань, 80, Джака, 82, Санчес, 90+3, Хут, 90+4
Теги: Арсенал Лестер
Вчера, 23:56
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