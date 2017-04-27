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Равиль Сабитов: "Локомотиву" не стоит посыпать голову пеплом после разгрома от ЦСКА
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды, против ЦСКА (0:4) в 25-м туре Премьер-Лиги.
- О встрече:
Об игре у меня очень хорошие впечатления, уверен, матч понравился и зрителям, ведь было забито много голов. Считаю, что "Локомотив" не выглядел в игре как мальчик для битья. В какой-то степени ЦСКА повезло использовать первые три голевых момента, которые у них были. У "Локомотива" голевые эпизоды были в самом начале встречи, всё могло сложиться иначе, но я не могу сказать, что счёт по игре.
Итоговый результат - стечение обстоятельств. "Локомотив" по игре смотрелся солидно, и столь крупный счёт не отображает происходившего на поле. Не думаю, что Юрию Павловичу Сёмину стоит посыпать голову пеплом после этого поражения. Да, неприятный и крупный счёт, но мы увидели конкурентоспособную и интересную команду. Просто в этой игре у ЦСКА залетели первые же три момента.
- О минусах в игре "Локомотива":
Безусловно, в каждом из пропущенных мячей есть серьёзные ошибки игроков "Локомотива". Они, в основном, носят индивидуальный характер. Кто-то не добежал, кто-то не доиграл. Неманья Пейчинович, например, в эпизоде с голом Алана Дзагоева в своей же штрафной просто бросился на соперника, а мы все прекрасно знаем, что так действовать в своих владениях нельзя. Этот гол из ничего и повлёк за собой два последующих мяча с подобными же ошибками игроков "Локомотива".
Мы можем сказать, что с точки зрения индивидуальных действий футболистов в конкретных эпизодах "Локомотив" оказался не на высоте. Но в целом "железнодорожники" смотрелись хорошо как команда, как единый коллектив. В этом смысле мы можем говорить о качестве футболистов, и учитывая статус "Локомотива", от игроков команды в эпизодах с ошибками можно было ждать большего.
Конечно, столь крупное поражение - удар для любой команды. Но я бы обратил внимание на хорошую организацию игры команды Сёмина. Команда и физически смотрелась хорошо, поэтому счёт на табло не отображает происходившего на поле. "Локомотиву" стоит скорее забыть эту игру и настраиваться на ближайшие поединки. Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1, как известно. Сегодня я увидел у "Локомотива" единую команду.
- О предстоящем матче ЦСКА - "Спартак":
"Красно-белые" имеют серьёзный отрыв, но "Спартаку" до конца чемпионата ещё придётся помучиться. Все и без того всегда серьёзно настраиваться на "Спартак", а когда он лидирует и рвётся к чемпионству - так тем более. Поражение команды Массимо Карреры от "Ростова" (0:3) говорит о том, что "Спартак" уже, наверное, поверил в чемпионство. Это не была игра команды, которая борется за золотые медали. Квинси Промес, прекрасно сыгравший с "Зенитом" (2:1) и давно обративший на себя внимание клубов АПЛ, в последовавших матчах не был похож сам на себя, и Каррере нужно искать причины этого.
Дерби будет тяжёлым для обеих команд. Учитывая увиденное в последних турах, считаю, что гонка за золотые медали продолжается, и итоговый счёт в дерби может внести ясность в происходящее.
- О встрече:
Об игре у меня очень хорошие впечатления, уверен, матч понравился и зрителям, ведь было забито много голов. Считаю, что "Локомотив" не выглядел в игре как мальчик для битья. В какой-то степени ЦСКА повезло использовать первые три голевых момента, которые у них были. У "Локомотива" голевые эпизоды были в самом начале встречи, всё могло сложиться иначе, но я не могу сказать, что счёт по игре.
Итоговый результат - стечение обстоятельств. "Локомотив" по игре смотрелся солидно, и столь крупный счёт не отображает происходившего на поле. Не думаю, что Юрию Павловичу Сёмину стоит посыпать голову пеплом после этого поражения. Да, неприятный и крупный счёт, но мы увидели конкурентоспособную и интересную команду. Просто в этой игре у ЦСКА залетели первые же три момента.
- О минусах в игре "Локомотива":
Безусловно, в каждом из пропущенных мячей есть серьёзные ошибки игроков "Локомотива". Они, в основном, носят индивидуальный характер. Кто-то не добежал, кто-то не доиграл. Неманья Пейчинович, например, в эпизоде с голом Алана Дзагоева в своей же штрафной просто бросился на соперника, а мы все прекрасно знаем, что так действовать в своих владениях нельзя. Этот гол из ничего и повлёк за собой два последующих мяча с подобными же ошибками игроков "Локомотива".
Мы можем сказать, что с точки зрения индивидуальных действий футболистов в конкретных эпизодах "Локомотив" оказался не на высоте. Но в целом "железнодорожники" смотрелись хорошо как команда, как единый коллектив. В этом смысле мы можем говорить о качестве футболистов, и учитывая статус "Локомотива", от игроков команды в эпизодах с ошибками можно было ждать большего.
Конечно, столь крупное поражение - удар для любой команды. Но я бы обратил внимание на хорошую организацию игры команды Сёмина. Команда и физически смотрелась хорошо, поэтому счёт на табло не отображает происходившего на поле. "Локомотиву" стоит скорее забыть эту игру и настраиваться на ближайшие поединки. Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1, как известно. Сегодня я увидел у "Локомотива" единую команду.
- О предстоящем матче ЦСКА - "Спартак":
"Красно-белые" имеют серьёзный отрыв, но "Спартаку" до конца чемпионата ещё придётся помучиться. Все и без того всегда серьёзно настраиваться на "Спартак", а когда он лидирует и рвётся к чемпионству - так тем более. Поражение команды Массимо Карреры от "Ростова" (0:3) говорит о том, что "Спартак" уже, наверное, поверил в чемпионство. Это не была игра команды, которая борется за золотые медали. Квинси Промес, прекрасно сыгравший с "Зенитом" (2:1) и давно обративший на себя внимание клубов АПЛ, в последовавших матчах не был похож сам на себя, и Каррере нужно искать причины этого.
Дерби будет тяжёлым для обеих команд. Учитывая увиденное в последних турах, считаю, что гонка за золотые медали продолжается, и итоговый счёт в дерби может внести ясность в происходящее.
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