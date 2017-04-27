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Сергей Шнуров: Кержаков летом станет тренером "Зенита"
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что летом нынешнего года нападающий "Зенита" Александр Кержаков станет тренером.
"Будет ли Александр Кержаков выступать на юбилее 20 лет "Ленинграда"? Он сейчас очень занят.
Летом он станет тренером в "Зените", поэтому он не сможет усидеть на двух стульях сразу. Он плохо поет, но отлично танцует, что меня устраивает", - цитирует Шнурова "Чемпионат".
"Будет ли Александр Кержаков выступать на юбилее 20 лет "Ленинграда"? Он сейчас очень занят.
Летом он станет тренером в "Зените", поэтому он не сможет усидеть на двух стульях сразу. Он плохо поет, но отлично танцует, что меня устраивает", - цитирует Шнурова "Чемпионат".
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