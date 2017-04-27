Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Шнуров: Кержаков летом станет тренером "Зенита"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что летом нынешнего года нападающий "Зенита" Александр Кержаков станет тренером.

"Будет ли Александр Кержаков выступать на юбилее 20 лет "Ленинграда"? Он сейчас очень занят.

Летом он станет тренером в "Зените", поэтому он не сможет усидеть на двух стульях сразу. Он плохо поет, но отлично танцует, что меня устраивает", - цитирует Шнурова "Чемпионат".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 08:14
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: ачуда (Сегодня, 08:45) #
  • 0
  •  (2)

Что за сучья билиберда на ветке.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 08:40) #
  • -1
  •  (1)
online

Он плохо поет, но отлично танцует

А ему яйца не мешают - их Кокорин откусил smile Потому и поет плохо - и потому фальцетом


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.