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Геннадий Орлов: Сельдяков получает "двойку", а затем судит "Спартак" - "Урал" - такое редко бывает

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал свои соображения по поводу судейства в матче премьер-лиги "Спартак" – "Урал" (1:0).

"У меня есть вопрос. Вчерашнюю игру "Спартак" – "Урал" судил Сельдяков – тот самый арбитр, который входил в состав судейской бригады на матче "Спартак" – "Зенит".

Он был судьей на линии, и именно в его зоне ответственности произошел эпизод с Комбаровым, за который, как теперь признано, должен был быть назначен 11-метровый.

Сельдяков за встречу в Москве получил двойку, был переведен в состав резервных арбитров, но в итоге оказался главным арбитром важнейшего матча с участием красно-белых. Такое редко бывает", – цитирует Орлова "BobSoccer".
Теги: Орлов Спартак
Сегодня, 08:52
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15
(4)
№15 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 09:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как же, как же... Зине добрые дяденьки со свистками подарили шесть очков, а тут Сельдяков, который судил Спартак. В голове Геши это приводит к короткому замыканию...
Регистрация: 5.03.2017
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Непробиваемый долпаеп! , самое смешное.. что это " комментатор" подготовил себе смену такого-же долпаепа подгорелова..


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 09:24) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Гена, ты уже так всех достал, а тебя все ставят, хоть уши затыкай
Регистрация: 17.03.2017
№12 Написал: XERX - (Сегодня, 09:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гена,ты уже успел настоиграть!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№11 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 09:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Извини гена,но еськов "психологически не восстановился" после вашего "матча", его не смогли назначить
Регистрация: 30.07.2014
№10 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 09:14) #
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совсем плохой стал


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 09:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AVG
Такое редко бывает" с другими командами , но Зенит играет так всегда.
белая кость, голубая кровь, куле..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№8 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 09:08) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Горлов, sosi фуй у дохлой обезьяны.какая же эта старая палаль
Регистрация: 5.10.2011
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:00) #
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online

Дихлофосом. Или дустом


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:00) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Весь чемпионат одно сплошное нарушение и недоразумение. И всем поxeру.
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 08:59) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ГСО сам же признал что Спартак показал чемпионскую игру, в прямом эфире. А сейчас что за следствие началось? Короче, первое слово - дороже второго)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 08:59) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вчера то же пенальти Вилков ошибочный поставил.
Регистрация: 5.04.2017
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 08:59) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Редко бывают такие пенали как на Жиркове, дядь Гена.
Совсем плохой стал confused
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: AVG Россия (Сегодня, 08:59) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Господин Г.Орлов. На матче Зенит- Урал было удалено три игрока Урала. Все действия арбитра были признаны верными , но он получает двойку. При этом Зенит едет в Оренбург , там получает пробить липовый пенальти и при этом продолжает играть в высшей лиги. Г-н Г.Орлов , вашими словами " Такое редко бывает" с другими командами , но Зенит играет так всегда. Почему он не на почётном , своём родном месте в пердиве?
Регистрация: 18.11.2016
№1 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 08:58) #
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  •  (9)
online

Лучшая защита - это нападение)
Регистрация: 21.12.2016
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