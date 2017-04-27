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Юрий Жирков: контакт с Георгиевым, может быть, небольшой, но был

Защитник "Зенита" Юрий Жирков после победы над "Оренбургом" (1:0) в 25-м туре чемпионата России прокомментировал эпизод с пенальти.

– Очень тяжелая игра на таком поле. Когда забили мяч, больше играли в обороне, потому что «Оренбург» стал играть длинными передачами вперед. Проводили опасные контратаки – забей Данни второй мяч, игра бы иначе сложилась – чуть-чуть легче.

– Что произошло в эпизоде с пенальти?

– Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева. Не скажу, что он грубо сыграл, но контакт, может быть, небольшой, но был.

– Две победы подряд добавляют уверенности?

– Две победы – хорошо, но сейчас про нас пишут, что мы плохо играем, поэтому чувствуем давление на команду. От этого, наверное, такая не очень убедительная игра. Но мы взяли в последних двух матчах шесть очков, так что двигаемся дальше. В Томске тоже нас ждет непростая встреча, но будем стараться победить.

ФК "Зенит"
Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 09:02
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6
(0)
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:34) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
иногда лучше промолчать!
Вот остались ли у нас честные футболисты?
Ну сцука признайся пенальти в этом эпизоде скорее нет! ошибся судья!( я промолчал .. так как у нас спад в игре и каждый забитый гол даётся нам очень туго)

Вся страна видела.. были вопросы к судье а теперь и этому футболисту! Вот самое интересное .. закончит юра с футболом.. и к какому клубу он будет приписан как ветеран?


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 09:17) #
  • +4
  •  (6)

таких пенальти в каждом матче штук по пять можно ставить, наследие дзюбы живет и процветает


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 09:10) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не вы Юра взяли 6 очков, судья помог, кстати лучший ваш бомбандир
Регистрация: 5.10.2011
№3 Написал: safonas (Сегодня, 09:09) #
  • +5
  •  (7)
online

две победы со вкусом дерьма, Юрок ты начал падать за метр до Георгиева


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:09) #
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  •  (3)
online

Последователь философского течения "днищеанство". Знаток бразильского языка. И Оренбург вообще играл с Охренбургом.


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 09:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ЮРИЙ ЖИРКОВ: КОНТАКТ С ГЕОРГИЕВЫМ, МОЖЕТ БЫТЬ, НЕБОЛЬШОЙ, НО БЫЛ

ДЗЮБА ПОСОВЕТОВАЛ ПАДАТЬ!
Регистрация: 21.08.2012
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